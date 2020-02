Ouverture de La Gazzetta dello Sport: “Svolta Sarrista”

La Gazzetta dello Sport en kiosque s’ouvre aujourd’hui avec le titre: “Svolta Sarrista”. L’entraîneur de la Juventus pense à une formation révolutionnaire pour affronter la finale de la saison: Chiellini revient, le milieu de terrain disparaît et Higuain risque désormais d’être remplacé. Le capitaine reprend sa place dans le package défensif, tandis que Ramsey et Bentancur trouveront de la place aux côtés de Pjanic au milieu de terrain de la Juventus. Puis la nouvelle offensive revient au trident, Cuadrado étant prêt à prendre le terrain à côté de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, en attendant le retour de Douglas Costa.

Bergame à San Siro – High cut dédié à l’Atalanta qui ce soir pour la première fois de son histoire disputera la huitième de finale de la Ligue des champions. Il y aura environ 40 000 fans de la Déesse qui se déplaceront de Bergame à San Siro pour assister au match historique. Après les deux premiers matchs de la nuit dernière qui ont vu triompher l’Atletico Madrid et le Borussia Dortmund, ce soir c’est à la première italienne de briser la glace avec la phase à élimination directe.

Conte, championnat de retour en quatre mouvements – L’Inter débutera en Ligue Europa demain mais l’entraîneur Antonio Conte étudie les moyens de récupérer des points de la Juventus au championnat et de rester en lice pour le championnat jusqu’à la fin du championnat. Le premier geste sera de surprendre les adversaires avec quelques nouvelles: le score initial est désormais connu des adversaires. Puis la valorisation d’Eriksen et la récupération des blessés, de Sensi à Handanovic. Ensuite, le saut de niveau dans les grands matchs contre les meilleures équipes.