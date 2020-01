SONDAGE

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Les ouvertures portugaises sont dédiées à la victoire du Sporting CP dans le report de la dix-huitième journée: l’équipe de Lisbonne bat Maritimo 1-0 grâce au but marqué par Borja en finale et passe à la troisième place du classement, loin des leaders de Benfica et de Porto . L’affaire Bruno Fernandes continue de dominer. Interrogé en fin de match, l’entraîneur Silas a déclaré: “Je ne peux pas vous dire s’il partira ou non”. Seferovic, un ancien alto sous Benfica, est recherché par Tottenham et West Ham.

Autres actualités Revue de presse

28.01 10:25 – Ouvertures au Portugal – B. Fernandes suspendu dans la balance. Seferovic dans Premier?

28.01 10:22 – Gazzetta di Modena: “Sassuolo reste fort sur Caprari mais pas pressé”

28.01 10:12 – L’Union sarde: “Cagliari, l’Europe en vue”

28.01 10:06 – Corriere Fiorentino sur l’alto: “Incertitude de Castrovilli”

28.01 10:03 – Ouvertures en France – Ben Arfa à Valladolid. Kurzawa-Juve, c’est à propos

28.01 09:52 – Corriere dello Sport: “But de Melchiorri, Pérouse revient”

28.01 09:48 – Corriere di Bologna: “Sinisa revient à l’hôpital pour de nouveaux traitements”

28.01 09:42 – Les ouvertures en Espagne – Rodrigo-Barça, nous voici. Des rendements réels imbattables

28.01 09:40 – Tuttosport: “Via Modesto. Cesena choisit donc Viali de repartir ”

28.01 09:38 – Corriere del Mezzogiorno: “Sarri« trahi »par le cœur”

28.01 09:34 – La Nuova Ferrara: “Napoli à SPAL: 24 millions pour Petagna”

28.01 09:28 – Juventus, Corriere di Torino: “Emre, valises prêtes”

28.01 09:23 – Il Secolo XIX: “Gênes, Masiello prêt pour dimanche. Comme Gnahorè”

28.01 09:20 – GdS: “Ascoli: via Zanetti. A sa place Aglietti, Pillon ou Stellone »

28.01 09:18 – Corriere dello Sport-Stadio (éd. Bologne): “Bologne, voici le 2×3”

28.01 09:13 – Tuttosport: “Inter, Eriksen + Kucka”

28.01 09:08 – Rome, Corriere dello Sport: “Perez et Villar arrivent bientôt”

28.01 09:03 – La Gazzetta dello Sport: “Coupe d’Italie, défi Piatek-Belotti”

28.01 08:58 – Corriere di Brescia: “Cellino ferme pour Zajc: il arrive pour 3,5 millions”

28.01 08:53 – 19e siècle: “Le spiel! L’attaque de la Sampdoria est stérile”

28.01 08:48 – Corriere di Bergamo: “Atalanta, les chiffres de l’année exagérés”

28.01 08:43 – Il Mattino: “Naples, objectif: Pinamonti est là”

28.01 08:38 – Corriere di Torino. “Il y a Milan à éliminer: Belotti sait comment le faire”

28.01 08:33 – Il Messaggero: “Rome, la nouvelle ère Fonseca”

28.01 08:28 – Corriere di Roma: “Fonseca, renforts gratuits”

28.01 08:23 – La Stampa: “Spectateurs en hausse, 30 000 points médias dépassés”

28.01 08:18 – Corriere dello Sport-Stadio (éd. Florence): “Essayez encore Vlaho”

28.01 08:13 – Tuttosport: “Belotti-Sirigu, sauvez le taureau

28.01 08:08 – Naples, Corriere dello Sport sur Inisgne et Politano: “Deux comme l’or”

28.01 08:03 – La Gazzetta dello Sport: “Avertissement de Sarri, la Juve reste inachevée”

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …