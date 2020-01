SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

Ci-dessous la revue de presse anglaise d’aujourd’hui vendredi 17 janvier 2020, avec les ouvertures dédiées également au marché des transferts qui croise inévitablement avec notre Serie A.

Sun Sport

“Ash haché après bouder pour forcer son mouvement”

Le transfert d’Ashley Young de Manchester United à l’Inter Milan détient le banc. Le capitaine des Red Devils aurait boudé pour forcer sa main avant son passage vers les Nerazzurri. Grand espace également pour le défi entre Liverpool et Manchester United avec le Kop préparant son “ accueil ” spécial aux Red Devils.

Mirror Sport

“Frappé pour six”

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, s’inquiète des conditions et pense également aux prochains Européens avec l’Angleterre. Les Spurs l’attendent, le retour est prévu pour avril. On parle également des mouvements du marché de Manchester United: “Fernandes in, Ashley Young out”: Bruno Fernandes, milieu de terrain du Sporting Lisbon, pourrait arriver à Old Trafford après l’adieu de Young à l’Inter.

The Times Sport

“Pourquoi Henderson est un candidat au titre de footballeur de l’année”

De l’espace pour le cricket mais aussi dans une faible mesure pour le football. “Parce que Henderson est nominé pour le prix du joueur de l’année”, explique Matt Dickinson. Il est également question de championnat avec le comté de Derby qui pourrait recevoir une pénalité.

Pages de couverture en anglais

Pages de couverture en anglais

Pages de couverture en anglais

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

17.01 09:36 – Ouvertures en Angleterre – Ashley Young a forcé sa main pour l’Inter

17.01 00:55 – Bayer Leverkusen, Liverpool est sur Havertz: offre maxi prête

17.01 00:25 – PSG, message de Thiago Silva: “Cavani doit rester”

17.01 00:05 – Deyverson retourne en Liga. Conclusion d’un accord entre Getafe et Palmeiras

16.01 23:35 – Coupe de France, Bordeaux éliminé par surprise: Pau passe

16.01 23:25 – Eibar, Cristoforo se présente: “J’ai peu joué à Florence mais je vais bien”

16.01 22:56 – Ronaldinho: “Messi aime ça parce qu’il est calme. Nous nous sommes parfaitement compris”

16.01 22:41 – Arsenal, Arteta: “Mustafi loin? Je sais combien il peut donner. Cela dépend de lui”

16.01 22:27 – officier Strasbourg, l’attaquant Waris arrive du port

16.01 22:23 – Officiel de Chelsea, renouvellement jusqu’en 2025 pour Reece James

16.01 22:08 – Lyon, Andersen sous accusation. Garcia le défend: “Faites-lui confiance”

16.01 21:56 – Aston Villa, des renforts arrivent également en attaque: Samatta à deux pas

16.01 21:49 – Eintracht, près de Kadewere: peut rester au Havre jusqu’en juin

16.01 21:41 – Todibo allo Schalke, le Barça réserve la contre-reddition pour 50 millions

16.01 21:26 – Crouch: “Le secret de Bale? Ragoût de haricots. Je n’ai eu aucun résultat”

16.01 21:08 – Valence, Piccini vers le retour au groupe. Il veut être avec Atalanta

16.01 20:56 – Barcelone, les yeux rivés sur le bijou Yan Couto: 5 millions d’offres prêtes

16.01 20:53 – Sporting, Silas: “B. Fernandes sera avec Benfica. Vaut trois joueurs”

16.01 20:38 – tmw Antalyaspor, tourné à partir de quatre-vingt-dix. Podolski arrive devant

16.01 20:12 – Liverpool, baptême dans la piscine pour Firmino. Alisson a fondu en larmes

16.01 19:48 – Tension dans la maison de l’OM: le président est menacé, Villas-Boas s’envole

16.01 19:42 – Watford, Pearson: “Pussetto s’est bien intégré, parle bien l’anglais”

16.01 19:36 – Nouveau format pour la Ligue des champions? Quatre matchs de plus, accord UEFA-ECA

16.01 19:06 – officiel Melbourne City, Susaeta arrive de Gamba Osaka

16.01 18:57 – Barcelone, passant Arda Turan: rêves de Boca Juniors

16.01 18:24 – Shilton n’oublie pas: “Maradona a triché. Peut-être qu’il y avait le VAR”

16.01 17:54 – Ben Arfa toujours sans équipe: l’attaquant proposé à deux clubs asiatiques

16.01 17:42 – Celta, Murillo: “En Espagne, j’ai vécu les meilleurs moments. Je suis chez moi”

16.01 16:42 – Getafe, Tottenham de Mourinho défie Arsenal pour le défenseur Djene

16.01 16:36 – Varane: “Pepe, Ramos et CR7 sont les modèles. Le vrai est toujours un défi”

1er étage

Le premier jour du retour de la Serie A féminine présente un ragoût vraiment indigeste, surtout pour les fans de Milan et de Rome. En fait, le grand match de la journée ne se jouera pas au Brianteo de Monza, comme d’habitude, mais à Vismara. Non seulement la course était prévue …