Ouvertures en Espagne – Clasico et primauté vont au Real. Barça gaspillage

Au Real Madrid Clasico et la primauté en Liga. Ci-dessous les ouvertures espagnoles d’aujourd’hui lundi 2 mars 2020:

comme

“Du fond du cœur”

Les buts de Vinicius et Mariano donnent la primauté à un Real Madrid supérieur. Courtois freine le Barça en première période avec un Messi modéré.

marque

“Et le Bernabeu est devenu fou”

Dans une grande seconde mi-temps, le Real Madrid bat Barcelone et retrouve le record.

Mundo Deportivo

“Le Barça pardonne”

Les Blaugrana dominent mais ne profitent pas des opportunités et perdent la primauté. Courtois ferme le volet et en seconde période, Vinicius et Mariano décident de Clasico.

sportif

“Le pardon classique”

Jeu de mots du journal catalan. Le Barça a trouvé le Real Madrid dans les cordes en première mi-temps mais n’a pas profité de l’occasion et les Blancos ont récupéré en marquant deux buts en seconde période.

Super Deporte

“Maxi ko”

Maxi Gomez manquera le match contre l’Atalanta en raison d’une blessure. L’attaquant uruguayen sera contraint de se faire opérer et sera indisponible pendant au moins un mois.