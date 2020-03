Ouvertures en Espagne – Neymar veut le retour du Barça. Ce que Lautaro veut

Ci-dessous, la revue de presse espagnole du samedi 21 mars 2020:

AS

“Ange déchu”

Ronaldinho a 40 ans avec une couverture qui ne lui plaira guère. “Fallen Angel” est le titre choisi par AS pour l’anniversaire de Gaucho, actuellement en prison au Paraguay. Tout en se souvenant que l’ancien Barcelone et le PSG, il y a seulement 5 ans, avaient une fortune de 83 millions.

Mundo Deportivo

“Rapport Lautaro”.

Le journal espagnol publie un reportage sur Barcelone qui, depuis un certain temps, souhaite enregistrer Lautaro Martinez. Le Blaugrana, cependant, aurait manqué l’Argentin à deux reprises, d’abord en estimant trop les 25 millions dépensés par l’Inter puis en recevant un «non» suite à la vente du Nerazzurri d’Icardi.

sportif

“Neymar dit encore oui”

Le meneur de jeu du Paris Saint Germain veut rentrer en Espagne. Et il veut le faire dans la même équipe qu’auparavant, Barcelone. Au point que, selon le journal ibérique, l’entourage du Brésilien a déjà annoncé aux Blaugrana la volonté de rentrer au Barça l’été prochain.

marque

“Une mini-préparation sera nécessaire”

Une saison dans la saison. Une Liga qui veut redémarrer mais qui, quand elle le sera, peut difficilement reprendre comme si le championnat n’était rien. Et donc Marca met en première page les réflexions des techniciens des clubs espagnols, convaincus qu’avant la reprise il faudra deux semaines de préparation. Bref, une mini-retraite pour reprendre votre condition physique.