Ouvertures en France – PSG, défi contre Lyon ce soir. Avec Dortmund à huis clos?

“Coupe franche” titrait L’Equipe ce matin. Littéralement “clean cut” et surtout jouez sur les mots avec “Coupe de France”, une compétition dans laquelle Lyon et le PSG s’affrontent ce soir. Les deux équipes jouent l’accès à la finale. Le Groupama Stadium se joue à 21h10. Pour Le Progrès: “Contre le PSG, troisième meilleur match des Lyonnais” après les efforts de la Ligue des champions contre la Juventus et le derby de dimanche contre Saint-Etienne. Le Parisien ouvre plutôt sur la Ligue des champions et la possibilité que le PSG-Dortmund joue à huis clos.