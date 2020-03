Owen explique pourquoi le milieu de terrain avec de mauvaises statistiques est “ parfait ” pour Liverpool

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 9:27

Michael Owen prétend que Liverpool les statistiques relativement médiocres du milieu de terrain ne sont pas un problème, car elles fournissent le fleuret parfait pour leurs arrières latéraux.

Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson sont parmi les arrières latéraux les plus redoutés du football mondial, et Owen insiste sur le fait qu’ils sont si efficaces grâce au travail assidu de Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum.

“L’équipe est parfaitement préparée pour eux”, a déclaré Owen sur BT Sport.

“Pour jouer l’avocat du diable, vous pouvez regarder le milieu de terrain et dire que leurs statistiques ne sont pas aussi bonnes que celles du reste de la Premier League.

“Mais le milieu de terrain est tellement fonctionnel qu’il permet à tout le monde autour d’eux, donc les goûts de Trent et Andy Robertson d’aller faire ce qu’ils font le mieux, ce qui est phénoménal.

«Je regardais les statistiques de Trippier avant et même en le regardant, je pense que Trent est un bien meilleur crosseur.

«Il fouette plus fort, il est plus courageux avec son décès, il a une meilleure vision.

“D’après ce qu’ils sont et comment l’équipe joue, ces gars sont parfaits.”