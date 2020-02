Owen: Pourquoi Gerrard était «à un niveau différent» de Scholes, Lampard

Date de publication: jeudi 6 février 2020 11:32

Michael Owen a expliqué pourquoi il pense que l’ancien milieu de terrain de Liverpool Steven Gerrard était «à un niveau différent» de Paul Scholes et Frank Lampard au cours de sa carrière de joueur.

C’est un débat qui a eu lieu maintes et maintes fois dans le pays et maintenant ancien Liverpool et Homme Utd L’attaquant a donné son avis sur le meilleur des trois anciens internationaux anglais.

“Si vous regardez Scholesy à l’entraînement, votre langue pend”, Owen a déclaré sur The Greatest Game avec Jamie Carragher podcast.

“Il peut vous donner les yeux, vous pouvez penser qu’il se dirige dans cette direction et il fera presque une rotation inversée de l’autre côté de sa tête. Il peut laisser tomber une balle sur un six pence. Il est juste un génie total et absolu.

«Mais il y a cela et il y a les aspects pratiques réels de jouer sur un grand terrain où vous avez besoin de taille, de force, de substance, de capacité de course, toutes ces choses.

“Et si vous jouez un contre un, vous contre vous, Stevie contre l’un des noms que vous avez joué, je pense qu’il les mangerait pour le dîner.

«Quelqu’un comme Scholesy avait évidemment des attributs différents. Je veux dire, incroyable la façon dont il a changé son jeu, passant d’un milieu de terrain de bombardement à un quart-arrière. Génie total.

«Frank Lampard, qui peut remettre en question ses buts et comment il a tiré le meilleur parti de ses capacités?

“Mais pour moi, Stevie est à un niveau différent de tout ce que j’ai vu ou joué et comme vous l’avez dit, je ne fais pas exploser de fumée ***, j’ai joué avec de grands joueurs de Man United, Joueurs de Liverpool, Real Madrid, Angleterre.

“Mets le comme ça. Si je dis demain rembobiner le temps, vous allez au combat maintenant, vous jouez en finale de la Ligue des Champions, qui est votre premier choix? J’ai eu Steven Gerrard comme mon premier choix parmi quiconque. “