Oxford United ajoute le duo de Marcus Browne et Rob Atkinson

Après l’arrivée de deux nouveaux visages hier, Oxford United a ajouté un autre corset à son équipe aujourd’hui. L’ancienne star de U, Marcus Browne, a rejoint le club prêté par Middlesbrough, tandis que Karl Robinson a recruté le jeune Rob Atkinson, très bien coté, pour un montant non divulgué d’Eastleigh.

Robinson a une richesse de talents

Browne est un visage familier au stade Kassam ayant passé la saison dernière en prêt avec l’équipe de League One.

Pendant son séjour avec les U’s, l’ancien ailier de West Ham United a marqué neuf buts et fourni cinq passes décisives en 44 matchs.

Il y avait de l’espoir que le joueur de 22 ans rejoindrait le club cet été, mais il a plutôt choisi de rejoindre Middlesbrough.

L’autre arrivée est le défenseur de 21 ans, Rob Atkinson. L’arrière central, qui peut aussi jouer à gauche, a été la cible d’une dizaine de clubs cette fenêtre et a même suscité l’intérêt du Championnat.

Les frais ne sont pas divulgués et le défenseur sera prêté à la Ligue nationale pour le reste de la saison.

Construire pour la promotion, mais aussi construire pour l’avenir

Hier, Robinson a fait venir Nathan Holland et Liam Kelly de West Ham et Feyenoord respectivement, les deux joueurs étant prêtés.

Les arrivées de prêts montrent toutes une intention alors que le U cherche à obtenir une promotion au Championnat, tandis que l’acquisition d’Atkinson met en évidence l’investissement des clubs pour les futurs talents.

Oxford a été en excellente forme et est certainement l’un des premiers à obtenir une promotion de la League One, mais une philosophie clé du club se construit pour l’avenir et avec une abondance de jeunes talentueux, les U continuent dans cette voie.

Il pourrait encore y avoir un ou deux nouveaux visages, mais le plus difficile pour Robinson est maintenant de garder ses joueurs clés, et il y en a certainement quelques-uns.

