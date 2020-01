Oxford United fait face à un match à gagner alors qu’il affronte Gillingham

OXFORD, ANGLETERRE – 14 JANVIER: Alan Judge d’Ipswich Town est abordé par Cameron Brannagan, Mark Sykes et Alex Gorrin d’Oxford United lors du match Sky Bet Leauge One entre Oxford United et Ipswich Town au stade Kassam le 14 janvier 2020 à Oxford, Angleterre. (Photo par Alex Davidson / .)

Oxford United se rendra à Gillingham ce week-end en Ligue 1 et ce pourrait être un match incontournable. Non seulement les U sont sans victoire en trois défaites consécutives contre Doncaster Rovers et Rotherham United, qui ont été suivies d’un match nul sans but contre Ipswich Town mardi soir, mais l’équipe de Karl Robinson est en action en FA Cup le week-end suivant avec la plupart de ses rivaux de promotion cherche à ramasser des points pendant l’absence de l’U.

Oxford Winless en trois

Le jour du Nouvel An, Oxford a présenté une performance terne et a subi une défaite aux mains de Doncaster Rovers. Le week-end suivant, trois buts de Rotherham en première mi-temps ont mis le jeu au lit malgré une meilleure performance en deuxième mi-temps, mais des défaites consécutives ont été le résultat.

Le tirage de mardi soir aurait probablement été un point décent avant le Nouvel An, mais un point sur neuf possibles a vu le U passer du deuxième au cinquième, et ce uniquement parce que les autres camps autour d’eux ont également perdu des points.

Week-end de la FA Cup

C’est fantastique que le club soit sur une autre course de coupe passionnante. Les U ont atteint les quarts de finale de la Coupe Carabao avant la défaite contre les détenteurs de Manchester City, et ils affrontent désormais un autre adversaire de Premier League à Newcastle United au quatrième tour de la FA Cup.

Cependant, la seule autre équipe en action en coupe le week-end prochain est Coventry City et comme ils devaient jouer contre Wycombe Wanderers, le match a été reporté. Cela laisse encore les deux autres côtés au-dessus d’eux – Rotherham United et Ipswich Town – en action, ainsi que cinq côtés en dessous d’eux qui pourraient se déplacer au-dessus du côté de Robinson dans le tableau, selon le résultat de ce week-end.

Une victoire pourrait donner un peu de répit aux U avant leur affrontement en coupe, mais des points ont chuté et un week-end d’action en championnat pourrait les voir abandonner le tableau des séries éliminatoires, pour l’instant.

