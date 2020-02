Oxford United gagne malgré le revers de la fenêtre de transfert

Crédit photo: .

Oxford United a remporté une victoire importante contre Blackpool, malgré un échec de la fenêtre de transfert qui leur a fait perdre deux joueurs clés. United a conclu des accords tardifs pour l’ailier Tariqe Fosu et le milieu de terrain Shandon Baptiste pour rejoindre l’équipe de Brentford.

Oxford United gagne pour booster son offre de barrage malgré le revers des transferts

Venant de derrière

En Ligue 1, United est revenu par derrière pour battre Blackpool 2-1 au stade Kassam. Cela les voit rester à seulement trois points des places des éliminatoires. Le premier but de Gary Madine pour Blackpool a été annulé par Mark Sykes, qui a dévié un tir de Marcus Browne devant Chris Maxwell dans le but de Blackpool. Browne devait sceller la victoire avec une finition inclinée juste avant la mi-temps. Les deux équipes ont eu des chances en seconde période et Madine a eu une occasion en or d’arracher un point à son équipe à la mort. S’accrochant à une mauvaise passe arrière, il a frappé le poteau en tête-à-tête avec le gardien d’Oxford, Simon Eastwood.

Ce fut une victoire pour le moral de Oxford, qui avait vu le départ de deux joueurs clés dans la semaine. L’ailier Fosu a dix buts à son actif dans toutes les compétitions cette saison, bien que sa forme ait baissé récemment. Baptiste est un milieu de terrain box-to-box qui est passé par l’académie d’Oxford. Il a été particulièrement impressionnant cette saison et a marqué quatre buts en 27 apparitions.

C’est un accord qui frustrera les fans d’Oxford, qui estimeront que cela pourrait menacer les efforts de promotion du club. L’accord a eu lieu avec seulement 48 heures de la fenêtre de transfert restante et a donné au directeur Karl Robinson peu de temps pour répondre. Au moins Oxford avait trois joueurs de retour de blessure pour aider à couvrir la paire partante. Cameron Branagan, James Henry et Matty Taylor sont tous de nouveau en forme avant le grand match à domicile de la FA Cup contre la Premier League de Newcastle.

Newcastle United en ville pour rejouer

Le manager d’Oxford, Karl Robinson, a exhorté ses joueurs à utiliser leur frustration pour continuer cette saison. La prochaine étape est une reprise de quatrième tour de la FA Cup contre Newcastle United de Steve Bruce. Oxford a tenu ses rivaux de Premie League à un impressionnant match nul et vierge sur Tyneside et espère terminer le travail. La récompense pour les gagnants est une égalité à l’extérieur à West Bromwich Albion et un autre £ 135 000 pour les vainqueurs. Des caméras de télévision seront au Kassam pour diffuser le match en direct, contribuant ainsi à gonfler les coffres d’Oxford.

L’argent provenant de cette course de coupe verra les fans d’Oxford interroger le transfert de deux joueurs clés en ce moment. C’est également après avoir vendu Gavin Whyte à Cardiff City en 2019 pour un montant réputé de 2 millions de livres sterling. Cependant, il est difficile pour les clubs de ligue inférieure de faire obstacle à la progression des jeunes joueurs. Ce que les fans d’Oxford voudront voir, c’est l’argent réinvesti dans l’équipe. Le retard de l’accord, cependant, signifie que cela ne se produira pas immédiatement.

Le football, c’est avant tout gagner. Oxford doit conserver sa forme pour que les transferts soient considérés comme de bonnes affaires pour le club. Si la forme plonge, les fans exprimeront leur frustration devant les dommages à leurs espoirs de promotion.

