Oxford United rejette l’approche de Blackpool pour le directeur Karl Robinson

Après avoir rapporté hier soir qu’Oxford United avait rejeté une offre de Blackpool concernant Karl Robinson prenant le poste de directeur vacant à Bloomfield Road, le club a publié une déclaration confirmant que l’approche avait été rejetée.

Oxford United rejette l’approche Karl Robinson de Blackpool

Déclaration du président d’Oxford

La nouvelle a éclaté à peine une heure avant la victoire cruciale d’Oxford en Ligue 1 contre Accrington Stanley hier soir, les interviews d’après-match étant axées sur le départ potentiel de Robinson.

Mais ce matin, le président d’Oxford, Sumrith ‘Tiger’ Thanakarnjanasuth, a publié la déclaration suivante via le site officiel du club: “Quand un club se porte bien, il y aura toujours un intérêt pour le manager ainsi que pour les joueurs; c’est inévitable et nous remercions Blackpool d’avoir suivi la bonne procédure.

«Tout a été fait correctement et nous leur souhaitons bonne chance dans leur recherche d’un nouveau manager.

“Karl est un élément central de ce que nous construisons et j’espère qu’il sera ici pendant de nombreuses années à venir.”

De nombreux fans étaient préoccupés par le fait que le club ait discuté avec sa liste de rivaux de League One avant un match important, mais Thanakarnjanasuth a répondu à cela.

Il a ajouté: «Pour remettre les pendules à l’heure, nous avons parlé à Blackpool hier avant le match, mais je ne voulais pas déranger la routine d’avant-match de Karl.

«Il était malheureux que des rumeurs aient commencé à venir avant le coup d’envoi, mais j’ai sonné immédiatement après le match, même si Karl était très occupé comme d’habitude à ce moment-là.

“Nous avons parlé ce matin, et nous avons beaucoup parlé du match d’hier soir, d’une victoire importante, puis de nos plans pour le reste de la saison.

«L’équipe joue si bien en ce moment et nous pourchassons les équipes au-dessus de nous. Ce sera une fin passionnante et nous avons hâte de relever le défi ensemble. »

Où cela laisse-t-il les U?

La conférence de presse de Robinson après le match semblait être une source de frustration. Le patron de l’U a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune idée des discussions, ajoutant qu’il aurait aimé le savoir.

Cela dit, les U sont restés concentrés et ont obtenu une victoire confortable sur Stanley avec Matty Taylor marquant une accolade après que James Henry ait donné à Oxford la tête du premier semestre.

Karl Robinson prendra son parti face aux Southend United en difficulté ce week-end, cherchant à remporter quatre victoires consécutives – un résultat qui pourrait les replacer dans le top six.

