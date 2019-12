Oxlade-Chamberlain ne jouera pas le reste de l'année

Le joueur a été blessé en finale de la Coupe du monde des clubs et aujourd'hui le pire a été confirmé.

Lors d'une conférence de presse, Jürgen Klopp a confirmé que la blessure au ligament d'Alex Oxlade-Chamberlain l'éloignera des terrains et ne jouera pas à la fin de la première moitié de la saison.

«Cette année, Oxlade ne pourra plus jouer. Nous avons trois ligaments à la cheville et l'un d'eux est endommagé », a expliqué le stratège allemand.

. @ Alex_OxChambo est sur le point de rater nos deux derniers matchs de 2019 après s'être blessé aux ligaments de la cheville, a confirmé Jürgen Klopp.

– Liverpool FC (@LFC) 24 décembre 2019

«J'ai moi-même eu cette blessure il y a des années. Cela peut être plus ou moins long ou rapide, on verra. Ce qui est clair, c'est que je n'ai pas la possibilité de jouer jeudi. Il n'a aucune chance de jouer en 2019. »

Liverpool est sur le point de terminer ce semestre avec une séquence sans défaite et devra faire face à Licester City et Wolves avec trois autres victimes: Fabinho, Dejan Lovren et Joel Matip.