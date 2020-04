Ozil a un avenir «incertain» à Arsenal alors que le contrat touche à sa fin

Date de publication: Mardi 28 avril 2020 15h45

Mesut Ozil fait face à un avenir «de plus en plus incertain» à Arsenal avec son contrat expirant l’été prochain.

Ozil a signé un an et demi prolongation en février 2018, quand Arsenal a jeté avec panique 350 000 £ par semaine sur l’Allemand pour rester dans le nord de Londres.

Cet accord expirera à l’été 2021 et, pour l’instant, rien n’indique que de nouvelles conditions soient proposées.

ESPN rapportent que la nouvelle importance d’Ozil sous Mikel Arteta “n’a pas entraîné de changement de position par rapport à la hiérarchie du club”, qui consiste à vendre des joueurs qui ne veulent pas rester lorsqu’ils entrent dans la dernière année de son contrat.

Le contrat actuel d’Ozil a été orchestré par l’ancien directeur général Ivan Gazidis et a créé de nombreux problèmes pour le club depuis, dont le dernier est devenu apparent en négociations en cours avec Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal sont les victimes et «trompé» Ozil est un «rebelle»

Alors que Ozil “n’a pas agité pour partir”, et ne tombe donc pas dans le mandat d’Alexis Sanchez de gagner un revenu élevé sur un contrat expirant ne voulant pas prolonger son contrat, “il y a des doutes” sur sa place dans les plans à long terme d’Arteta.

Une vente cet été est donc possible, sinon improbable en raison de son salaire exorbitant. Fenerbahce, le club de Milan et les équipes de la Super League chinoise ont tous exprimé au moins un vif intérêt par le passé, mais Ozil n’a jamais forcé la situation.

Il est sur le salaire le plus élevé d’Arsenal de loin devant Aubameyang (200 000 £ par semaine), Alexandre Lacazette (180 000 £) et Nicolas Pepe (140 000 £) et la suppression de ce type de salaire de la facture pourrait séduire un club déjà cherchant à réduire les coûts.

ESPN souligne que «le tableau n’est pas lié à la récente baisse des salaires d’Arsenal».

