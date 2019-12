Özil est sur le point de poursuivre sa carrière en Turquie

Le milieu de terrain allemand d'Arsenal, Mesut Özil, est sur le point de poursuivre sa carrière à Fenerbahçe. Le directeur sportif du club turc, Damien Comolli, se rendra à Londres pour tenter de conclure l'accord.

Le départ d'Unai Emery a compliqué la situation d'Özil chez les Gunners, si cela s'ajoute à des actions honteuses pendant le stage de Freddie Ljungberg, tout semble indiquer que la meilleure chose pour l'Allemand de 31 ans et d'origine turque, serait de chercher De nouveaux airs pour relancer votre carrière.

Avec deux passes décisives et aucun but lors des 11 matchs qu'il a disputés cette saison pour Arsenal et un salaire de plus de 400 mille euros par semaine, il est très probable que le joueur et le club londonien voient de bon œil une distance qui pourrait résulter favorable pour les deux à ce stade de la relation.