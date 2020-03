Ozil est un «énorme problème» dans les négociations du contrat avec Aruba Aruba

Date de publication: samedi 21 mars 2020 3:36

Paul Merson réclamations Mesut Ozil représente un “énorme problème” pour Arsenal en ce qui concerne l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang.

Mikel Arteta considère que le talisman des Gunners est la priorité absolue de l’Emirates Stadium.

L’avenir de l’international gabonais devrait s’épuiser à l’été 2021, ce qui entraînera des spéculations de transfert cohérentes le liant à un éloignement.

Merson admet que ce serait “un désastre” pour Arsenal de perdre les services de leur capitaine actuel, affirmant que l’accord lucratif Ozil est de compliquer les choses.

Merson a déclaré à Sky Sports: «Ce serait un désastre majeur pour Arsenal s’ils perdaient Aubameyang, cependant, la décision sera pesée et au moins ce sera la décision du club quant à ce qu’ils feront.

«Lui donnent-ils 300 000 £ par semaine? J’ai toujours dit qu’ils auront un problème jusqu’à ce que Mesut Ozil quitte le club. Chaque jour, il est là, tous les autres meilleurs joueurs voudront ce qu’il est. C’est un énorme problème et non un nouveau.

“S’ils veulent garder Aubameyang, ils devront lui payer beaucoup d’argent, mais Arsenal pourrait le regarder et penser que si nous lui donnons 300 000 £ par semaine pour les deux ou trois prochaines années, est-ce qu’il sera le même joueur ? Il a presque 31 ans et au moment où il aura 34 ans, il ne sera plus le même joueur. Je me fiche de qui tu es, à 34 ans tu n’es pas le même joueur.

AVIS: Les cinq meilleurs tacticiens de la saison de Premier League

“Arsenal pourrait également peser la question en demandant s’ils gagneront la Premier League ou entreront dans les quatre premiers au cours des prochaines années s’ils paient 30000 £ à Aubameyang par semaine. Ils ne l’ont pas encore fait avec lui là-bas, alors ils peuvent le regarder et dire que c’est une bonne affaire de le laisser partir.

«Il y a aussi le danger de lui donner beaucoup d’argent, tout comme ils l’ont fait avec Ozil, puis tous les autres joueurs qui veulent la même chose. Cela vous ramènerait directement au scénario Ozil et si vous dépensez tout cet argent pour lui et que vous n’entrez pas dans le top quatre, ce n’est pas de l’argent bien dépensé.

“C’est une décision vraiment difficile et tout dépendra de la façon dont le club va peser.”