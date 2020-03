Pablo Galdames a commencé à l’automne de Vélez contre Independiente »Football press

Samedi 14 mars 2020

Le Chilien a joué 90 minutes dans la défaite 1-0 du ‘fortin’ contre Red pour la Super League Cup argentine. L’équipe de Guillermo Morigi, qui a pris ses fonctions momentanément avant le départ de Gabriel Heinze, n’a pas pu débuter avec une victoire lors de sa visite au stade Libertadores de América.

Le nouveau cycle de Vélez Sarsfield n’a pas bien commencé sans la présence de Gabriel Heinze. Le fortin de Pablo Galdames est tombé au minimum lors de sa visite à Independiente de Avellaneda pour la Super League Cup argentine. Le Chilien a joué le 90 ′ mais il ne suffisait pas de prêcher un bon résultat aux débuts de l’équipe sans le «gringo».

Au cours de la première mi-temps, les deux équipes ont été très intenses et aucune n’a réussi à profiter de l’autre. Cependant, l’équipe de Galdames et les “diables rouges” sont arrivés avec un grand danger dans les zones rivales. Malgré cela, le manque de précision dans les derniers mètres a péché à ce stade et ils se sont reposés sans altérer le score.

Déjà en complément, Vélez fait preuve d’un désespoir et d’un désordre accrus qui le conduisent à descendre sur la planche grâce à l’entrée de Silvio Romero (64 ′) dès les 12 marches. Dès lors, l’équipe de Buenos Aires a tenté de revenir en arrière pour vaincre le résultat mais sans succès, ce qui a finalement conduit à perdre le match.

Avec ce résultat, l’équipe de l’ancienne Union espagnole n’a pas pu marquer de points à ses débuts dans la compétition et se trouvait dans la partie inférieure de la zone A du concours. Le prochain match sera contre le Club Atlético Unión (3/19) pour la deuxième journée de la compétition.

De la part d’Independiente, la victoire leur a permis de prendre les trois points et de grimper à la première position qu’ils partagent avec San Lorenzo. La prochaine rencontre des rouges sera devant leur visite à Banfield (22/3).