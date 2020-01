Pablo Mari signe pour Arsenal de Flamengo

ST ALBANS, ANGLETERRE – 29 JANVIER: Arsenal dévoile la nouvelle signature de Pablo Mari à London Colney le 29 janvier 2020 à St Albans, en Angleterre. (Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .)

Le milieu de table Arsenal a achevé la signature de l’ancien défenseur central de Manchester City, Pablo Mari. Il arrive des géants brésiliens Flamengo après être devenu le premier joueur espagnol à remporter la Copa Libertadores. Il a rejoint le club en prêt pour six mois avec une option d’achat en fin de saison.

Les Gunners cherchaient un réconfort défensif après la blessure de fin de saison de Calum Chambers il n’y a pas si longtemps. Par conséquent, ils ont dû agir rapidement, la fenêtre de transfert se terminant en moins d’une semaine.

Maintenant que l’Espagnol est arrivé, va-t-il s’avérer être une bonne signature pour Arsenal?

Pablo Mari signe pour Arsenal

Mandats des pré-artilleurs

En 2016, le défenseur espagnol a rejoint Manchester City à Pep Guardiola. Cependant, Mari n’a jamais joué un seul match pour les centurions.

Il a été envoyé sur trois périodes de prêt distinctes. Il a ensuite rejoint Flamengo l’année dernière et a brillé au Brésil. Beaucoup l’ont élu meilleur défenseur de la ligue. Cela donne aux fans quelque chose d’excitant à attendre de son arrivée.

Son arrivée était imminente

Le 25 janvier, Pablo Mari a été repéré dans un aéroport en Angleterre avec Edu Gaspar. Avec cela, Charles Watts sur Twitter a posté: “Pablo Mari vient d’arriver à Heathrow avec Edu et il me dit qu’il est ravi de rejoindre Arsenal.”

Un examen médical a été effectué peu de temps après et il a maintenant été annoncé comme joueur d’Arsenal.

Qu’est-ce que Pablo Mari apporte à la défense d’Arsenal?

Le côté défensif d’Arsenal a été pour le moins fragile. Les goûts de Shkodran Mustafi, bourré d’erreurs, ont laissé les fans émeutes. Semaine après semaine, les fans réclament un nouveau défenseur central. Arsenal a cet homme maintenant.

Il apporte de la hauteur, de la force et des compétences éprouvées à la table. Par conséquent, il aura certainement Sokratis et David Luiz regardant par-dessus leurs épaules.

Arsenal affrontera Burnley dimanche 2 février. Mari pourrait potentiellement faire ses débuts en Premier League.

Photo principale

