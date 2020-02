Pablo Pérez a parlé de son départ d’Independiente et des sifflets des fans de Boca: “Je le respecte”

Après plusieurs semaines de va-et-vient, Pablo Pérez a accepté de quitter Independiente et est devenu un tout nouveau renfort pour Oldell’s Old Boys de Rosario.

Sans aller plus loin, le dépliant a admis qu’il avait des divergences avec les dirigeants et que l’expulsion à la Bombonera était le déclencheur pour prendre la décision de mettre fin à son séjour au Red.

“L’expulsion a relancé le problème, depuis les vacances nous étions d’accord pour mon départ. Quand Newell’s entre, il est très difficile de prendre des décisions, c’est le club qui m’a donné la chance de jouer au football. Au-delà, j’ai dû laisser beaucoup de ficelle à Independiente, j’ai pris la décision de faire la boucle. Nous parlions mais à partir de ce moment tout s’est accéléré“, a déclaré Pérez, en dialogue avec Fox Sports.

Dans la même veine, il a ajouté: “Je retire mon chapeau avec (Lucas) Pusineri, toujours dix points avec moi. Il est très difficile de trouver un technicien qui vous dit la vérité et qui va droit devant. Il était sincère dès le premier jour et lui a dit Je l’apprécie. Mon problème était avec la direction, il a dit qu’il respecterait toutes les décisions que je prendrais. “

Pour sa part, il a tenté d’expliquer l’expulsion avant Boca et a évoqué les sifflets des fans de Xeneize: “Ce que je ne changerai jamais, c’est ma façon de jouer. Je veux gagner toutes les balles, mais dans un instant je dois m’arrêter un peu. Le jeu sur le court de Boca était tellement agressif que lorsque je voulais m’arrêter, je m’arrêtais tard. Heureusement, rien ne s’est passé parce que si je faisais quelque chose à Campuzano, ma blessure me ferait beaucoup de mal. L’expulsion correspondait au match, nous aurions pu la gagner. Vous devez faire de l’autocritique, ces choses ne peuvent plus arriver“.

“La réaction du peuple de Boca la respecte. Je suis très reconnaissant à tous les membres du club car ils m’ont très bien traité. Il était impossible de crier un objectif si vous le mettez“Pérez a fermé.