Pablo Pérez, à propos de River et de la décision TAS: “Parfois, des décisions différentes sont prises”

Ce 4 février, et après plus d’un an d’attente, le Tribunal arbitral du sport (TAS) Il a été publié et publié sa décision sur la finale de la Copa Libertadores 2018 qui a joué La bouche et Rivière. Enfin, le résultat sportif a été maintenu et le “Millionnaire” a été sanctionné par deux matchs de la Coupe 2020 à huis clos.

L’un des grands protagonistes de ces incidents a été Pablo Pérez, qui a subi une blessure à l’un des yeux, produit d’une pierre qui a jeté un éventail de Rivière. “La seule chose avec laquelle je suis d’accord, c’est que le jeu est déjà joué et c’est tout”, a déclaré le milieu de terrain de 34 ans à propos de la résolution TAS.

“Pour moi, ça n’aurait pas dû être joué, mais le match a été joué, il a gagné Rivière et à l’intérieur de la cour. Mais à d’autres occasions, comme le gaz poivre, il n’a pas été joué. Les situations sont différentes mais parfois des décisions différentes sont également prises. Le match est terminé et nous l’avons perdu sur le terrain “, a-t-il déclaré. PP8.

Pour sa part, il a évoqué les sifflets des fans de La bouche dans Bombonnière. “La réaction du peuple de La bouche Je la respecte. Je suis très reconnaissant à tous les membres du club car ils m’ont très bien traité. Il était impossible de crier un but s’il le mettait “, a-t-il déclaré dans Fox Sports.

Pérez se désengage d’Independiente pour relooker la chemise de Newell’s. “Je retire mon chapeau avec Pusineri, c’était toujours 10 points avec moi. Il est très difficile de trouver un technicien qui vous dit la vérité et qui va tout droit. Il était sincère dès le premier jour et je l’apprécie. Mon problème était avec la direction, il m’a dit qu’il respecterait la décision qu’il prendrait “, a-t-il dit.

Entre-temps, il a confirmé que son départ du “Rouge” était dû à un problème économique. “Avec Indépendant Nous parlions de vacances que nous pouvions annuler car ils ne pouvaient pas me payer “, a-t-il dit.