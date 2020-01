Pacheco à Fluminense: c’est ainsi que le club de Rio de Janeiro s’est présenté au joueur péruvien | Cristal sportif | Équipe nationale péruvienne U23 | VIDEO Péruviens dans le monde

Mis à jour le 13/01/2020 à 20:57

Fernando Pacheco est officiellement un joueur de Fluminense, l’un des clubs les plus historiques non seulement de Rio de Janeiro, mais de tout le football brésilien. La fin péruvienne a signé un pré-contrat de quatre ans avec «Fluzao», selon les informations du portail «Globo Esporte».

Avec des détails sur les animaux et la musique représentant du Pérou, l’équipe brésilienne a conçu une vidéo pour montrer un peu plus à leurs followers sur les réseaux sociaux la nouvelle Joueur de 20 ans Vous avez signé pour votre modèle.

La présentation officielle de Fernando Pacheco comme renforcement de Fluminense Cela ne sera pas fait pour le moment, car l’ancien Crystal Sport est appelé dans l’équipe péruvienne Sub 23, qui participera aux pré-olympiques en Colombie.

Plein d’illusion

Avant de partir pour le Brésil, Fernando Pacheco Il a exprimé son enthousiasme d’avoir une opportunité à l’étranger. «Je suis heureux et je n’y croirai pas avant d’avoir signé mon contrat. Un jour, ils m’ont appelé au bureau et le lendemain, tout était prêt pour mon voyage », a-t-il dit.

Les mêmes médias brésiliens ont expliqué que Fluminense Il a déboursé 700 mille dollars pour 50% des droits économiques du joueur, qui a défendu le maillot du Sporting Cristal la saison dernière.

En 2019, Fernando Pacheco Il a joué un total de 26 engagements en Ligue 1 et a marqué deux conquêtes. De plus, l’attaquant était présent dans 10 matchs internationaux: six en Copa Libertadores et quatre en Amérique du Sud.

