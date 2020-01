Paco Alcácer signera pour Villarreal

L’ancien Barça, Paco Alcácer, est sur le point de revenir en Liga. La pointe de Torrent quittera le Borussia Dortmund, où la récente signature de Haaland a fermé les portes de la propriété, devenir un nouveau joueur Villarreal.

Bien que il semblait que le sort de l’attaquant serait Valence, La fin des négociations entre le groupe «ché» et le joueur du Barça pour Rodrigo a mis fin à toute possibilité de retour à Mestalla. Avec le désir de revenir à la compétition espagnole, enfin le buteur opte pour l’offre de Villarreal, où il espère avoir suffisamment de minutes pour se sentir important et tenter de convaincre Luis Enrique de figurer sur la liste de la prochaine Eurocup.

Les groguets lui paieront entre 20 et 25 millions, et Alcacer arrive avec la mission de remplacer le Camerounais Toko Ekambi, qui sur ce marché a signé pour l’Olympique de Lyon. De plus, Carlos Bacca est loin d’être à son meilleur niveau, donc du ‘Yellow Submarine’ ils ont jugé essentiel d’engager un joueur qui garantissait un bon nombre de scores. Cette saison, le Valencien a à peine disputé onze matchs en Bundesliga, bien qu’il ait réussi à atteindre 5 buts malgré les quelques occasions.

C’EST DÉJÀ À VILLARREAL

Le joueur vous prévoyez de passer le contrôle médical et de signer ensuite votre contrat, après mercredi, Villarreal a conclu un accord avec le joueur et le Borussia Dortmund, à qui Il ne manquait que les procédures qui devaient être fermées tout au long de la journée.

Les représentants du joueur étaient déjà dans les bureaux de la Yellow Sports City quelques heures auparavant, avec l’idée de tout fermer et avancer. L’international espagnol est arrivé après midi à l’aéroport de Valence, pour se rendre directement à la ville des sports.

Le club qui forme Javi Calleja se bat cette année pour accéder à des positions européennes, et plusieurs de ses joueurs, tels que Gerard Moreno, avec qui il formera l’équipe offensive de l’équipe, Et Cazorla, reviennent à effectuer comme dans ses meilleures années. C’est l’objectif de Torrent, qui veut revendiquer et être l’attaquant qui a donné de si bons sentiments en 2018-2019.

CONFIRMATION ZORC

Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a également confirmé lors d’une conférence de presse le transfert imminent Alcacer: «Paco n’est pas aujourd’hui (jeudi) à l’entraînement, nous lui avons donné la permission de voyager en Espagne et de terminer les négociations avec un autre club, même si pour nous ce n’est pas une décision facile à prendre. Mais nous avons changé le système en 3-4-1-2, avec Jadon Sancho et Thorgan Hazard jouant ci-dessus et signé Erling Haaland & rdquor ;, at-il expliqué.