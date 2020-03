Padella: “Quand tu appelles Vicence, tu n’y penses pas. J’espère faire le même chemin que Bénévent”

Invité des chaînes sociales de Vicence Emanuele Padella, défenseur des rouges et blancs arrivé en Vénétie après l’aventure d’Ascoli, a répondu aux questions des fans de Lanerossi. Voici un extrait: «Pourquoi Vicence? Quand Vicence vous appelle, vous devez y aller, c’est une place importante qui vit du football, quand le manager m’a appelé, je n’y ai pas réfléchi, il y avait tout pour faire un voyage important: un groupe et une entreprise solide, un super entraîneur, j’ai choisi Vicence pour essayer de faire ce que j’ai fait à Bénévent. Si on retourne jouer? Nous aussi, nous sommes citoyens et suivons les règles du gouvernement, nous devons attendre et voir comment cette mauvaise situation évolue. Si nous restons à la maison, nous pourrons vaincre cet adversaire, c’est ce qui compte maintenant. Les courses les plus excitantes de la saison? Il y en a 2, celui avec la Reggiana à domicile, après la défaite de Piacenza où nous avons dû donner un signal important à nous-mêmes et au championnat. Le second, encore plus important, est celui avec Carpi. C’était un affrontement direct, on s’est prolongé au classement, dans un climat fou dans les gradins, avec beaucoup d’adrénaline et un climat hors du commun. La plus belle place où j’ai joué? Tout m’a laissé un souvenir indélébile. A Bénévent, je suis devenu mari et père, j’ai remporté deux championnats de la Lega Pro à la Serie A. A Ascoli j’ai laissé mon cœur, ma famille y vit et donc c’est chez moi. Et maintenant Vicence que je défends de toutes mes forces pour essayer de l’amener là où j’ai amené Bénévent il y a quelques années “.