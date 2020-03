Paderborn 1-2 Cologne

Il Cologne a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre Paderborn, qui a gagné 1-2 ce vendredi dans la Benteler-Arena. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il Paderborn Il avait l’intention d’améliorer sa situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Mayence 05, accumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Cologne gagné à Schalke 04 dans son fief 3-0 et auparavant il le faisait aussi loin de chez lui, devant le Hertha BSC par 0-5. Avec ce bon résultat, l’ensemble des colonies est dixième, tandis que le Paderborn C’est dix-huitième à la fin de la partie.

La première moitié de l’affrontement a débuté favorablement pour l’ensemble des colonies, ce qui a été mis en avant par un peu de Jorge Meré à 28 minutes Il a de nouveau ajouté à 36 minutes l’équipe visiteuse grâce à, terminant ainsi la première partie avec un 0-2 au tableau d’affichage.

Après la reprise est venu l’objectif de l’équipe de Paderborn, qui s’est approché du tableau de bord avec un objectif de Dennis Srbeny à la minute 73, terminant le match avec un résultat définitif de 1-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Paderborn entré par le banc Gerrit Holtmann, Abdelhamid Sabiri et Marlon Ritter remplacer Christopher Antwi-Adjej, Sven Michel et Samuel Kari Fridjonsson, tandis que les changements Cologne étaient Elvis Rexhbecaj, Dominick Drexler et Simon Terodde, qui est entré par Jonas Hector, Mark uth et Anthony Modeste.

L’arbitre du match a montré sept cartons jaunes. Des deux équipes, Dennis Srbeny, Samuel Kari Fridjonsson et Abdelhamid Sabiri de l’équipe locale et Mark uth, Elvis Rexhbecaj, Ellyes Skhiri et Jorge Meré de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec cette victoire à domicile, le Cologne Il occupait la dixième place avec 32 points, tandis que l’équipe dirigée par Steffen Baumgart Il était en dix-huitième place avec 16 points, au lieu de la relégation en deuxième division, à l’issue du duel.

Les équipes continueront de disputer leurs prochaines rencontres en Bundesliga: Paderborn tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Fortuna Düsseldorf à la maison pendant que Cologne jouera contre dans son stade le Mayence 05.

Fiche techniquePaderborn:Timo Horn, Kingsley Ehizibue, Toni Leistner, Jorge Meré, Benno Erik Schmitz, Florian Kainz, Jonas Hector, Mark Uth, Ellyes Skhiri, Ismail Jakobs et Anthony ModesteCologne:Léopold Zingerle, Laurent Jans, Christian Strohdiek, Sebastian Schonlau, Jamilu Collins, Kai Proger, Samuel Kari Fridjonsson, Sebastian Vasiliadis, Christopher Antwi-Adjej, Dennis Srbeny et Sven MichelStade:Benteler-ArenaButs:Jorge Meré (0-1, min. 28), Jonas Hector (0-2, min. 36) et Dennis Srbeny (1-2, min. 73)