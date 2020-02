Paderborn 1-2 Hertha BSC

Il Hertha a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-2 contre lui Paderborn ce samedi dans le Benteler-Arena. Il Paderborn Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel Schalke 04. De la part de l’équipe visiteuse, le Hertha BSC il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Mayence 05. Grâce à ce résultat, l’équipe bleue et blanche est treizième, tandis que Paderborn Il est dix-huitième à la fin du match.

La réunion a commencé positivement pour l’équipe bleue et blanche, qui était en avance avec un objectif de Dedryck Buoy à 10 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

La deuxième période a commencé favorablement pour l’équipe de Paderborn, qui correspondait au jeu grâce au succès de l’objectif de Dennis Srbeny à 51 minutes. Il est allé de l’avant Hertha BSC à travers un peu de Jamilu Collins à 67 minutes, terminant le match avec un score définitif de 1-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Dennis Srbeny, Mohamed drager et Sven Michel remplacer Ben Zolinski, Laurent Jans et Klaus Gjasula, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Vladimir Darida, Jordan Torunarigha et Vérité ibisevique, qui est entré par Per Ciljan Skjelbred, Niklas Stark et Matheus Cunha.

L’arbitre avertit Sebastian Schonlau et Jamilu Collins par le Paderborn et à Niklas Stark et Matheus Cunha par l’équipe bleue et blanche.

Avec cette victoire à domicile, le Hertha occupait la treizième place avec 26 points, tandis que le groupe mené par Steffen Baumgart il était placé à la dix-huitième place avec 16 points, en position de descente en Deuxième Division, à l’issue de la rencontre.

Le lendemain Paderborn sera mesuré avec le Bayern München, tandis que l’équipe bleue et blanche jouera son match contre Cologne.

Fiche techniquePaderborn:Léopold Zingerle, Laurent Jans (Mohamed Drager, min. 75), Sebastian Schonlau, Christian Strohdiek, Jamilu Collins, Ben Zolinski (Dennis Srbeny, min. 46), Sebastian Vasiliadis, Klaus Gjasula (Sven Michel, min. 86), Christopher Antwi -Adjej, Kai Proger et Streli MambaHertha BSC:Rune Jarstein, Niklas Stark (Jordan Torunarigha, min.70), Dedryck Boyata, Karim Rekik, Peter Pekarik, Per Ciljan Skjelbred (Vladimir Darida, min.46), Santiago Ascacibar, Arne Maier, Maximilian Mittelstadt, Krzysztof Piatek et Matheus Cunha ( Vedad Ibisevic, min.83)Stade:Benteler-ArenaButs:Dedryck Boyata (0-1, min. 10), Dennis Srbeny (1-1, min. 51) et Jamilu Collins (1-2, min. 67)