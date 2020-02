Paderborn 2 – 4 VfL Wolfsburg

Il Wolfsburg ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre Paderborn, qui a gagné 2-4 ce dimanche dans la Benteler-Arena. Les deux candidats ont eu une chance différente lors des matchs précédents. Il Paderborn est venu rencontrer les tempéraments renforcés après avoir remporté la victoire 0-2 contre le SC Freiburg. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, VfL Wolfsburg perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre Hertha BSC et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Avec ce marqueur, l’ensemble de Paderborn est dix-huitième, tandis que le Wolfsburg Il est neuvième après la fin du match.

02/02/2020

À 20:08

CET

SPORT.es

La première équipe à marquer était l’équipe de Paderborn, qui a ouvert son compte de notation grâce au succès de l’objectif de Ben Zolinski à 22 minutes. Cependant, VfL Wolfsburg mettre les tables en mettant le 1-1 à travers un peu de Robin Knoche à 26 minutes. Il a ensuite marqué à nouveau l’équipe visiteuse avec un but de Daniel Ginczek peu de temps avant la fin, en particulier dans 40, terminant la première partie avec le résultat de 1-2.

Après la reprise est venu le but de l’équipe de Wolfsburgués, qui a augmenté le score grâce à un nouveau but de Daniel Ginczek, qui a ainsi atteint un double à 60 minutes. Mais plus tard Paderborn réduire les différences par un objectif de Sebastian Vasiliadis à la 72e minute, mais l’équipe à l’extérieur à 76 minutes augmenta le score grâce à un but de Maximilian Arnold, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat de 2-4 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Paderborn ils ont sauté du banc Uwe Hunemeier, Streli Mamba et Sven Michel remplacer Laurent Jans, Ben Zolinski et Dennis Srbeny, tandis que les changements du groupe de visiteurs Felix Klaus, Yannick Gerhardt et Joao Victor, qui a sauté sur le terrain pour Daniel Ginczek, Josuha Guilavogui et Admir Mehmedi.

Dans le match, un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Christian Strohdiek, Uwe Hunemeier et Sebastian Vasiliadis et carton rouge à Gerrit Holtmann. Pour sa part, l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Josuha Guilavogui, Renato Steffen et Marin Pongracic.

Avec cette victoire à domicile, le Wolfsburg Il s’est classé neuvième avec 27 points, tandis que l’équipe dirigée par Steffen Baumgart Il était à la dix-huitième place avec 15 points, à la relégation en deuxième division, à la fin du match.

Le lendemain de la compétition, le Paderborn jouera contre lui Schalke 04 loin de chez eux pendant que VfL Wolfsburg fera face dans son stade contre le Fortuna Düsseldorf.

Fiche techniquePaderborn:Koen Casteels, William, Robin Knoche, Marin Pongracic, Jerome Roussillon, Maximilian Arnold, Josuha Guilavogui, Xaver Schlager, Renato Steffen, Admir Mehmedi et Daniel GinczekVfL Wolfsburg:Léopold Zingerle, Laurent Jans, Sebastian Schonlau, Christian Strohdiek, Gerrit Holtmann, Ben Zolinski, Sebastian Vasiliadis, Abdelhamid Sabiri, Christopher Antwi-Adjej, Dennis Srbeny et Kai ProgerStade:Benteler-ArenaButs:Ben Zolinski (1-0, min.22), Robin Knoche (1-1, min.26), Daniel Ginczek (1-2, min.40), Daniel Ginczek (1-3, min.60), Sebastian Vasiliadis (2-3, min. 72) et Maximilian Arnold (2-4, min. 76)