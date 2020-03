Paderborn Cologne

Vendredi prochain à 20h00 se jouera le match de la vingt-cinquième journée de Bundesliga, dans lequel nous verrons la victoire se jouer à Paderborn et à Cologne dans le Benteler-Arena.

03/05/2020

À 20:08

CET

Il Paderborn visages voulant retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant au vingt-cinquième jour après avoir perdu le dernier match contre Mayence 05 par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 24 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 29 buts en faveur et 52 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Cologne il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre Schalke 04 dans son fief et Hertha BSC hors de son terrain, 3-0 et 0-5 respectivement, alors il espère répéter le résultat, cette fois dans le stade de Paderborn. À ce jour, sur les 23 matches joués par le Cologne en Bundesliga, il a gagné dans neuf d’entre eux avec un bilan de 36 buts pour et 42 contre.

Quant aux résultats en tant que local, Paderborn Il a réalisé des chiffres de deux victoires, neuf défaites et un match nul en 12 matchs à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. En tant que visiteur, le Cologne Il a remporté trois fois et a dessiné une fois lors de ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade. Paderborn Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Benteler-Arena et l’équilibre est une défaite et trois nuls en faveur de Paderborn. À leur tour, les locaux ont remporté le plus de temps dans leur stade contre le CologneEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière confrontation entre les Paderborn et le Cologne Cette compétition a été disputée en octobre 2019 et s’est terminée par un score de 3-0 en faveur de Cologne.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que le Cologne Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de 13 points. Il Paderborn Il arrive au match avec 16 points dans son casier et occupant la dix-huitième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 29 points et occupe la onzième place de la compétition.