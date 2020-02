Paderborn Hertha BSC

Ce samedi à 15h30 au Benteler-Arena les visages seront vus sur Paderborn et le Hertha lors de la vingt-deuxième journée de Bundesliga.

Il Paderborn atteint la vingt-deuxième réunion avec l’intention d’améliorer sa performance au championnat après avoir fait match nul 1-1 contre Schalke 04 dans son dernier match. De plus, les locaux ont remporté quatre des 21 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 26 points pour et 45 contre.

Côté visiteurs, le Hertha BSC ne pouvait pas faire face à la Mayence 05 lors de sa dernière rencontre (1-3), il cherchera donc une victoire contre le Paderborn pour redresser le cours du tournoi.

Concernant les résultats en tant que local, le Paderborn Il a gagné deux fois, a perdu huit fois et a fait match nul une fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, il se présente donc comme une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de possibilités que prévu. Aux sorties, le Hertha BSC Il a un équilibre de trois victoires, quatre défaites et trois matchs nuls en 10 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec le Paderborn Prendre la victoire.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Paderborn et les résultats sont deux victoires et une défaite pour les locaux. La dernière fois qu’ils ont Paderborn et le Hertha Dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et le match s’est conclu avec un score de 2-1 pour les visiteurs.

En se référant à leur position dans le classement de la Bundesliga, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de sept points en faveur de la Hertha BSC. À ce moment, le Paderborn Il compte 16 points et est en dix-huitième position. En revanche, les visiteurs ont 23 points et occupent la quatorzième position de la compétition.