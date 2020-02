Paderborn VfL Wolfsburg

Dimanche à 18h00 se jouera la réunion du vingtième jour de la Bundesliga, dans laquelle nous verrons le Paderborn et à Wolfsburg dans le Benteler-Arena.

Il Paderborn affronte le match du vingtième jour avec des esprits renforcés pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté la victoire en dehors de leur champ dans le Schwarzwald-Stadion 0-2 contre SC Freiburg, avec tant de Abdelhamid Sabiri et Christopher Antwi-Adjej. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 19 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 23 buts en faveur et 40 contre.

Côté visiteurs, le VfL Wolfsburg perdu par un score de 1-2 lors du match précédent contre Hertha BSC, pour qu’il cherche une victoire contre Paderborn pour redresser le parcours du championnat.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Paderborn Il a un équilibre de deux victoires, sept défaites et un nul en 10 matchs joués à domicile, vous devrez donc bien défendre votre porte si vous ne voulez pas perdre plus de points dans la compétition. Aux sorties, le VfL Wolfsburg Il a gagné trois fois, il a perdu quatre fois et il a tiré deux fois lors de ses neuf matches, c’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le Paderborn Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Lors de ses derniers affrontements au stade de Paderborn, les chiffres montrent deux défaites et un nul pour les locaux. De même, les visiteurs accumulent trois rencontres invaincues dans le stade de Paderborn. La dernière rencontre entre le Paderborn et le Wolfsburg Dans cette compétition, il a été joué en août 2019 et terminé dans les tableaux (1-1).

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par neuf points en faveur de VfL Wolfsburg. Les locaux, avant ce match, sont placés à la dix-septième place avec 15 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse est neuvième avec 24 points.