PAGELLONE CALCIOMERCATO – Eriksen suffit, mais la Fiorentina et Napoli jouent

La session du marché des transferts d’hiver s’est terminée récemment Serie A plusieurs opérations importantes se sont conclues, bien que le dernier jour ait été relativement calme avec de nombreux transferts, mais aucun particulièrement alléchant.

Voici notre tableau de bord équipe par équipe:

ATALANTA 7 L’équipe gagnante ne change pas, la Déesse place plusieurs clichés intéressants dont le retour de Caldara se démarque plus que les autres. Attention à Czyborra, Tameze et Bellanova. Excellent travail habituel sortant avec les ventes des différents Barrow, Kjaer, Ibanez et Kulusevski, ce qui donnera du souffle au bilan de l’entreprise.

BOLOGNE 6 Dominguez et Barrow valent la pleine suffisance, deux joyaux qui pourraient exploser en rouge et bleu. Missions légitimes, sans récriminations particulières.

BRESCIA 4 Trop peu pour une équipe qui devait puiser dans le marché pour lancer le salut du sprint, Balotelli & co a donc appelé à un effort supplémentaire pour atteindre l’objectif.

CAGLIARI 6 Pereiro achat important passé suivi, échange Paloschi-Cerri avec le SPAL qui peut tenir mais pas trop. Il manque quelque chose en défense, peut-être quelques coups étaient-ils attendus pour l’Europe dans ce département.

FIORENTINE 8 Grands protagonistes de l’alto, la rose disponible pour Iachini est certainement beaucoup plus complète qu’il y a un mois, a défini de nombreuses opérations intéressantes pour le présent et l’avenir: Cutrone, Duncan, Igor, Amrabat, Agudelo, Kouame et Bekolo. Excellent travail sortant avec les adieux de Boateng, Pedro, Cristoforo, Dabo, Saponara, Zurkowski et Eysseric.

GENOA 5.5 Rossoblu à l’envers comme une chaussette, les différents Behrami, Koning, Masiello, Eriksson, Iago Falque, Soumaoro, Perin et Destro suffiront-ils à atteindre le salut? Certains choix ont soulevé des inquiétudes, Nicola et le camp essaieront de les dissiper.

INTER 8+ L’achat de l’Eriksen danois vaut pratiquement le plein vote, un bijou que les Spurs il y a quelques mois n’auraient même pas vendu pour 80 millions d’euros. L’insertion ne devrait pas être un problème, car Young ne semble pas immédiatement à l’aise. Moïse valide l’alternative et un peu plus, Politano et Gabigol ont besoin de transferts mais c’est en été que les Nerazzurri joueront beaucoup dans ce sens avec les affaires Nainggolan et Icardi.

JUVENTUS 6 Suffisance oui, mais étroite. Difficile d’améliorer une équipe comme celle en noir et blanc, mais un arrière gauche comme alternative à Alex Sandro et un nouveau milieu de terrain semblait une nécessité. Paratici, pour des raisons budgétaires et pas seulement, décide de tout jouer cet été quand la Juve sera appelée à une mini révolution très importante. Kulusevski a payé le bon montant, les fournitures bien mais combien d’efforts à chaque fois.

LAZIO 5.5 Inzaghi méritait quelques cadeaux pour continuer à rêver du Scudetto, une alternative en attaque et une au milieu de terrain auraient été la bonne récompense pour un entraîneur qui fait des miracles. En été, en fonction du placement réalisé, il y aura probablement un face à face décisif pour comprendre les marges de croissance du projet.

LECCE 6 Saponara, Barak, Paz et Donati augmentent le taux d’expérience du groupe, pour le salut cela reste difficile mais Liverani a jusqu’à présent montré qu’il sait tirer le meilleur parti du matériel disponible. Bio désormais plus complet, le sprint du salut est lancé.

MILAN 7 Ibrahimovic n’est pas seulement un succès médiatique, jour après jour, l’as suédois se révèle de plus en plus important sur et en dehors du terrain. Excellent travail avec les ventes, Salemaekers et Kjaer pourraient s’avérer plus utiles que prévu.

NAPLES 7.5 Le vote va principalement aux nombreuses opérations conclues à l’entrée, prises par de nombreux joueurs avec le désir de s’affirmer à des niveaux élevés, la Ligue des champions étant décidément compliquée pour réaliser la révolution bleue commencée. En été, pour rester à des niveaux élevés, Napoli devra donner les bonnes pièces et soutenir davantage le personnel. Demme et Lobotka envoient des signaux positifs, Politano et Petagna avec les bonnes pressions peuvent s’avérer des achats plus raisonnables qu’il n’y paraît.

PARMA 6.5 Radu et Caprari excellents greffons, sinon peu de trucs mais le grain de Gervinho doit être résolu le plus tôt possible. Rosa au plus fort des combats pour un objectif important, mais le vrai facteur est M. D’Aversa.

ROME 6 Les jeunes talents en jaune et rouge dans cette séance, en attendant de comprendre si Ibanez et Villar valent l’investissement, est Perez l’as laissé tomber par Petrachi. A Barcelone, ils regrettent déjà le canterano qui en début de saison avait montré des éclairs d’un assez bon talent. Un vote de moins pour l’affaire Politano, mais surtout pour le traitement de l’affaire Florenzi, Kalinic en tant que député Dzeko suffira-t-il?

SAMPDORIA 5 Tonelli, Askildsen, La Gumina et Yoshida semblent franchement trop peu pour une équipe qui peine à trouver la clé de l’écheveau. Le salut est une route ascendante pour les Blucerchiati, il se concentre sur le noyau dur et les choix estivaux pour éviter une relégation sensationnelle.

SASSUOLO 5 Note fortement négative dictée par un classement qui nécessitait probablement un autre type de marché. Bon pour résister aux sirènes des grands noms, mais ce n’est pas suffisant et pour le salut le poids sur les épaules de De Zerbi augmente. La perte de Duncan se fera sentir, certains paris gagnés pourraient changer les cartes sur la table.

SPAL 5.5 Peu de greffes, on pensait avant tout faire de l’argent liquide avec quelques cessions. Bonifazi, Castro, Cerri et Zukanovic suffiront-ils au salut? Le sentiment est qu’il n’y a pas eu de véritable saut qualitatif, le dernier juge.

TURIN 4.5 De la grenade, il était raisonnable d’attendre un peu plus, dire au revoir à de nombreux autres joueurs, mais l’équipe avait probablement besoin d’une valeur alternative dans au moins deux des trois départements, évidemment si l’objectif reste l’Europe.

UDINESE 6 Vote politique, une équipe qui se comporte bien et qui à juste titre semblait peu généreuse et dangereuse à ne pas confirmer en totalité ou presque.

VERONA 6.5 Les nombreux talents qui ont explosé en première partie de championnat, avec lesquels il s’est déjà monétisé en vue de l’été (voir Rrahmani et Amrabat), ont permis à l’entreprise d’agir avec sagesse. Borini, Dimarco et Eysseric pourraient être plus qu’utiles à la cause.