Pagellone of B: Trotta show, Legrottaglie a le «physique du rôle». Livourne, c’est un cauchemar | Autres ligues Italie

10 Marcello Trotta: débuts de rêve pour le nouvel attaquant d’Ascoli. Un premier but d’applaudissements, avec tunnel vers l’adversaire direct; puis l’accolade pour terminer le match contre Livourne. Et faire la fête avec ses fans.

9 Federico Dionisi: une perle qui décide du défi entre Frosinone et Pordenone. Ciano prend la pole? Pas de problème, il y a le tir rond du bombardier Ciociari: un autre baiser sur le poteau et le ballon rentre dans le filet. Trois points à Nesta qui vole.

8 Gaetano Masucci: il y a la signature du Campanien de 35 ans lors de la victoire de Pise contre Cremonese. D’abord un but, puis deux arrêts hurlants qui favorisent deux autres buts. Des performances exceptionnelles.

7 Nicola Legrottaglie: et ils sont deux sur deux. Galliani dirait “il a le physique du rôle”: il a changé la mentalité de Pescara et après avoir gagné avec Pordenone, Cosenza a également assommé Cosenza, à la dernière minute, avec le but du jeune Bocic, jeté dans la mêlée en finale. Et cela rend les gens de l’Adriatique fous.

6 Le fan de Bénévent: choeur sympathique d’un fan des Sorcières après le tirage au sort avec Salernitana di Ventura, à qui un choeur ad hoc a été dédié.

5 Le Crotone: deux KO consécutifs, sonnerie de cloche. Mais c’est aussi normal pour ceux qui ont fait une belle course jusqu’à présent. La deuxième place de Pordenone reste à un moment donné.

4 Le Pordenone: comme Agatha Christie l’enseigne, deux indices sont une coïncidence. Mais si le troisième arrive … deuxième KO consécutif pour l’équipe de Tesser, qui reste toujours deuxième au classement. Maintenant, elle est appelée à répondre pour éviter le plus classique des “trois indices font un test”.

3 La défense des Cremonese: attaquant 2-0, les Grigiorossi s’inclinent 4-3 face à Pise. Et la défense de Rastelli est complice de tous les buts: défense immobile, balles perdues à la sortie, peu de réactivité. Mauvais, très mauvais.

2 Mamadou Coulibaly: entre pour changer le jeu Trapani et le fait. Mais en faveur de la Citadelle. Dès qu’il entre, il perd une balle qui ouvre la contre-attaque de Proia, qui sert Diaw et fait 2-0. Entrez et faites mal.

1 Alberto Brignoli: Empoli revient pour gagner, mais le défenseur toscan, sur 2-0, risque de tout gâcher: quel canard sur le coup de croisade! Cependant, la première a été bonne pour Marino (vote 7).

0 Livourne: il semble que C est écrit chose. 3-0 contre Ascoli, salut moins 10. 3 victoires en championnat seulement, 15 KO. Saison cauchemardesque.