Pajarito Valdés a dit au revoir à Colo Colo

Avec un message sur son profil Instagram, Jaime Valdés a mis fin à sa scène au Cacique en envoyant un message d'amour à toute l'aube gonflée.

«Un Indien est toujours un Indien. C'est transporté dans le sang, et peu importe où vous êtes, cela fait partie de votre ADN. Je suis un indien. Un Cac1ke! Aujourd'hui commence une nouvelle étape dans ma carrière de footballeur. Et comme toujours, je ferai de mon mieux. Avec amour, gratitude et beaucoup de professionnalisme! Le football nous retrouvera. A bientôt, Colo Colo ”, a écrit dans son profil Valdés l'accompagnant d'une des images de la célébration d'un des titres.

Valdés quitte Colo Colo comme l'une des références de l'équipe, et avec une bonne quantité de titres derrière lui. Trois tournois nationaux (Clausura 2014, Opening 2015 et Transition 2017), deux Super Cups (2017 et 2018) et une Chile Cup (2016) sont les vainqueurs laissés par Pajarito à Colo Colo.