Palace confiant que Hodgson pourra continuer au redémarrage du football

Date de publication: Lundi 27 avril 2020 15h45

Crystal Palace est convaincu que Roy Hodgson ne sera pas empêché de gérer l’équipe pour des raisons de sécurité si le football pouvait redémarrer après le verrouillage actuel de la pandémie de coronavirus.

Les personnes de plus de 70 ans, quelles que soient leurs conditions médicales, sont invitées par le gouvernement à être particulièrement rigoureux dans le suivi des mesures de distanciation sociale.

Ancien manager anglais Hodgson, qui aura 73 ans en août, pourrait donc ne pas être en mesure de rejoindre le personnel du Palais en cas de levée des restrictions à tel point que la Premier League pourra redémarrer, quoique à huis clos.

Le club du sud de Londres sera guidé par les conseils de la Premier League à ce sujet, mais est confiant que Hodgson sera en mesure de participer lorsque le reste de l’équipe reviendra à l’entraînement et à l’action.

Les médecins des principaux organes directeurs du sport participeront à des réunions hebdomadaires à partir de cette semaine, qui comprendront également des représentants de Public Health England et seront dirigés par le Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS).

La Premier League est suspendue depuis le 13 mars et la compétition maintient une date de reprise “constamment revue”.

Dans un message aux supporters sur le site officiel du Palais publié au début du mois, Hodgson a déclaré: «Tout le monde est d’accord pour dire que nous devons mettre fin à cette saison.

«Nous ne voulons pas de moyens artificiels pour décider qui remportera la ligue, qui entrera en Ligue des champions, qui sera relégué et promu.

“Idéalement, nos joueurs auraient trois ou quatre semaines minimum pour se préparer pour le premier match de retour, mais j’accepte qu’il puisse y avoir une contrainte sur ce laps de temps.

«Cela pourrait signifier des restrictions supplémentaires sur notre lieu de travail – le terrain d’entraînement – par exemple.

«Cela peut également signifier que nous devons jouer nos neuf matches restants dans un laps de temps plus court que nous l’aurions fait normalement, et par la suite bénéficier d’une pause plus courte entre les saisons.

“Mais je pense qu’avec tous ces sacrifices – et je suis mal à l’aise d’utiliser ce mot dans un tel contexte – tout le monde sera plus qu’heureux d’accepter ce qu’il faut pour recommencer à jouer le plus tôt possible afin d’obtenir le saison terminée.

«Ce sera une occasion très joyeuse à Beckenham lorsque nous pourrons nous entraîner à nouveau ensemble en tant que groupe et nous préparer pour les matchs restants, et je suis sûr à 100% que nos fans seront très heureux de revoir Crystal Palace jouer, en particulier à Selhurst Park. “

