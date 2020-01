Palacios: “On bat toujours Boca”

Exequiel Palacios réfléchit déjà à ce qui s’annonce dans sa carrière. Déjà installé en Allemagne où il est arrivé en tant que tout nouveau renfort de Bayer Leverkusen, le volant s’entraîne en attendant l’achèvement de la peine de 3 jours qui doit être respectée pour son expulsion lors de sa dernière rencontre avec le Millionnaire avant San Lorenzo.

De là, le footballeur a pris la parole et a été consulté par les Superclassiques qui se disputaient à son stade avec le set de Marcelo Gallardo: “C’étaient toujours des matchs très difficiles qui se disputaient continuellement dans les tribunes, sur le terrain”

Mais le joueur ne s’est pas arrêté là et a également souligné dans le dialogue avec ESPN que “c’était le jeu que j’aimais le plus jouer, et plus parce que nous avons toujours gagné. Cette finale rappelée que nous avons joué à Madrid restera toute une vie”.

Palacios a également déclaré aux réseaux officiels de Leverkussen qu’il était très satisfait de son arrivée au club. “Mes collègues et le personnel d’entraîneurs m’ont reçu de façon formidable. Je vais essayer de laisser les meilleurs à Leverkusen pour la joie des gens”, a-t-il déclaré.