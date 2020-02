Palerme arrive … Lucques: le rosanero découvre un “petit TonI”

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

Young Italy vous emmène à la découverte des nouveaux talents du football italien, vous racontant chaque jour, à 8h45, les histoires des jeunes de notre maison et des clubs qui misent sur eux

© photo de Rosario Carraffa / TuttoPalermo.net

Lucques arrive à Palerme. Pas d’alarmisme: ce n’est pas un cataclysme géologique de notre péninsule, mais la dernière greffe dans la maison de Rosanero, qui est arrivée juste sur le gong d’un marché qui a amené de nombreux jeunes visages à la cour du club sicilien. Le dernier en ordre chronologique a été Lorenzo Lucca, attaquant de la classe 2000 qui a devant lui la chance de s’exhiber sur une place noble, qui poursuit un retour immédiat parmi les professionnels.

Boom à Brescia – Né à Moncalieri, dans la province de Turin, Lorenzo a déjà de nombreuses expériences dans les crèches du nord de l’Italie. À partir de l’Atletico Torino, Lucques a d’abord déménagé à Vicence puis à Toro, qui l’an dernier l’a prêté à Brescia pour lui permettre d’acquérir de l’expérience dans le championnat du printemps 2. La saison avec les hirondelles s’est avérée être celle de explosion définitive pour le garçon piémontais. Les 16 buts marqués en biancazzurro lui ont valu un retour à la grenade, hors quota dans l’équipe de printemps de M. Sesia. Le reste de la première partie de la saison était cependant en clair-obscur: huit apparitions avec deux buts au championnat Primavera 1, avant l’arrivée des salutations lors d’une session de transfert au cours de laquelle Turin a laissé le garçon libre de chercher un nouvel hébergement. L’occasion est venue de Palerme: un accord de six mois et la chance de se montrer aux yeux de M. Pergolizzi et de jouer ses chances dans une deuxième partie de la saison qui, dans les plans de la nouvelle direction de rosanero, devra certifier le retour en Serie C de la société née sur les cendres de celle reléguée parmi les amateurs suite aux vicissitudes financières connues.

Affinité élective – Lucques est un premier point capable d’obscurcir les vallées, de sa hauteur de deux mètres qui en font une figure vraiment imposante. Malgré la taille, Lorenzo se déplace avec une coordination et une agilité surprenantes. Des qualités qui lui permettent d’utiliser au mieux la technique individuelle discrète dont il dispose, ce qui le rend efficace pour conclure avec un filet (principalement avec le pied droit) et également appréciable en dialogue avec ses compagnons. Le jeu aérien, il va sans dire, est l’un de ses points forts: il est difficile de l’anticiper aux altitudes qu’il a l’habitude de grimper, d’autant plus compte tenu de l’habileté avec laquelle il utilise le corps en duel avec le marqueur direct. Des caractéristiques qui, combinées à la bonne sensation avec le but, font ressembler à Luca Toni, celui qui a marqué dans les filets rosanero en quantités industrielles. Par rapport à l’ancien avant-centre champion du monde, la classe 2000 n’a pas encore rempli la partie supérieure, étape de croissance à laquelle elle sera appelée maintenant qu’elle devra composer avec des joueurs en moyenne plus performants que le même groupe d’âge dans le secteur jeunesse. Dans cette nouvelle aventure, Lucques affrontera une terre qui lui ressemble beaucoup, au niveau du personnage. Lorenzo a une personnalité apparemment détachée et peu encline à écouter qui, après avoir brisé la glace, laisse cependant la place à un garçon solaire et généreux, capable de toujours se mettre à la disposition de ses compagnons. Une affinité élective qui l’unit déjà au peuple sicilien, celui qu’il sera désormais appelé à conquérir au son des buts, pour ramener Palerme sur les scènes les plus adaptées à son blason.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités La Giovane Italia

02.02 08:45 – Palerme arrive … Lucques: le rosanero découvre un “petit TonI”

01.02 08:45 – Francesco Lamanna, retour vers le futur pour le défenseur de la Juventus

31.01 08:45 – Gian Marco Crespi, le gardien prodige fait son chemin parmi les grands

30.01 08:45 – Brando Sami, de l’Inter à Napoli avec Cesena au coeur

29.01 08:45 – Agostino Rizzo, un “Giro d’Italia” jusqu’au début en B

28.01 08:45 – Simone Canestrelli, la novice en défense se donne un objectif à retenir

27.01 08:45 – Nicholas Pennington, se tortille au coucher du soleil pour le polyglotte d’Olbia

26.01 08:45 – Mattia Tirelli, l’ascension record du “Paloschino” de Feralpi

25.01 08:45 – Classement U17, podium bleu. Maesano promu avec brio

24.01 08:45 – Classement Serie C, attaque au sommet! Bombardier surprise dans le groupe C

23.01 08:45 – Spring 1 Classement: Moro laisse tomber l’ensemble. Printemps 2, Buso fait du poker

22.01 08:45 – Daniel Tonoli, flèche à droite pour l’avenir de l’Inter

21.01 08:45 – Filippo Ghioldi, apprenti drapeau: nouvelle Aurora pour le Pro Patria

20.01 08:45 – Luca Zanimacchia, de Serie D aux buts avec la Juventus U23

19.01 09:06 – Vittorio Agostinelli, un talent jaune et rouge qui a ensorcelé Turin

18.01 08:45 – Stoppa, Gerbi et Francofonte: Identikit de la Juventus dans le collimateur de Samp

17.01 08:45 – Lazio, deux nouveaux visages pour les ambitions du printemps

16.01 08:45 – Federico Zanchetta, début à San Siro pour renouveler la tradition

15.01 08:45 – Christian Dalle Mura, la Fiorentina découvre son centre du futur

14.01 08:45 – Mattia Found, le gaucher du détroit cherche à se relancer sur le marché

13.01 08:45 – Lorenzo Moretti, poulain de race pure pour l’Inter du futur

12.01 08:45 – Fabio Ponsi, étudiant en football entre la Fiorentina et l’Italie U19

11.01 08:45 – Kevin Piscopo, retour aux origines pour retrouver Empoli

10.01 08:45 – Riccardo Calafiori, de la blessure par choc à la renaissance entre Rome et l’Italie

09.01 08:45 – Riccardo Forte, retour à Milan à la recherche d’une nouvelle aventure

08.01 08:45 – Stanzani, de la “triple” Primavera à la première à Bologne des adultes

07.01 08:45 – Alessandro Semprini, une autre hirondelle prête à voler haut

06.01 08:45 – Andrea Silipo, début de conte de fées avec Palerme

05.01 08:45 – Eyob Zambataro, relance à Ravenne pour le coureur de ski de fond de l’école Atalanta

04.01 08:45 – Alessandro Buongiorno, “Toro heart” à la recherche d’un nouveau défi

1er étage

Un exploit, mais pas une surprise. Que Napoli a les chiffres, pour vivre de grandes nuits de football, c’était connu avant même que le groupe de Gattuso ressuscité n’arrive à battre la Juventus. Mais c’est à la fois une consolation et un avertissement.

C’était en septembre, quand les bleus …