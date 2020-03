Pallás: “Madrid gonfle un joueur comme Vinícius quand il avait Cristiano il y a deux ans”

Joan Josep Pallás (La Vanguardia), souligne que la marche des chiffres et l’arrivée de joueurs moins hiérarchisés dans le football espagnol sont la principale raison de la crise du FC Barcelone ou du Real Madrid: «L’une des explications des raisons pour lesquelles Madrid et le Barça Ils ont ouvert un scénario inconnu car ils peuvent perdre avec n’importe qui, c’est la perte d’actifs de la Ligue depuis deux ou trois ans. Cristiano Ronaldo, Neymar … Madrid signe Hazard et est blessé, Bale est un hologramme de joueur, le Barça signe Coutinho et Dembélé et personne ne sait où ils sont. Setién a déclaré que trois ou quatre joueurs du Real pouvaient jouer pour le Barça et il n’a aucune raison. Ils ne se heurteraient pas. Fekir et Canales ont fait un match extraordinaire avec le Betis. Madrid, en revanche, gonfle une figure comme Vinícius qui est un joueur à faire quand il y a quelques années la fissure de Madrid était Cristiano Ronaldo, ou d’autres grandes figures. De cette façon, le Bernabéu ne vous intimide pas. »