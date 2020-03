“Palmese quel millésime! Coronavirus? Mes pensées vont à nos héros et à nos familles …”

PALMA CAMPANIE (NA). Directeur sportif du Palmese 1914, L’équipe napolitaine deuxième du classement groupe B d’excellence Campanie, Orlando StilettNos microphones analysent le moment difficile dans le pays entre l’urgence Covid-19 et les implications possibles pour le monde du football.

LES DIESSE PARLENT

«Ces derniers jours, j’ai écouté attentivement les déclarations des présidents et des fédérations, mais franchement, il m’est difficile de penser au terrain et aux championnats. Maintenant, tous ensemble, nous n’avons qu’à penser à mettre cette pandémie derrière nous et ensuite nous ferons les évaluations appropriées pour la reprise des activités “.

LES VRAIS HÉROS ET LA CRISE ÉCONOMIQUE

En plus de la santé, c’est aussi une crise économique pour l’Italie et le monde entier: «Mes pensées vont maintenant à tous les médecins, infirmières, employés de la Croix-Rouge et de la protection civile, aux personnes qui risquent leur vie pour sauver cela. des autres. – souligne le Rossoneri diesse – Crise économique? Sans doute sera-t-il difficile de recommencer, je pense à tous ces présidents qui verront plusieurs sponsors échouer et qui devront donc assumer les engagements économiques pris en début de saison, un sacrifice considérable sera nécessaire. De plus, maintenant comment ne pas penser à toutes ces personnes qui vivent du football, qui luttent maintenant pour avancer sans salaire, en ces jours j’ai beaucoup pensé à elles toutes et je suis proche d’elles, en souhaitant à tous le mieux possible dans cette situation d’urgence “.

L’HYPOTHÈSE POUR COMMENCER À NOUVEAU MAIS …

L’espoir de chacun, en ce qui concerne le football, est de pouvoir recommencer au mois de mai: «Avec le saut des championnats d’Europe de football, et avec le report du Tournoi des régions, je pense que nous devons réfléchir judicieusement sur comment et quand recommencer. Pour le moment, je pense qu’il y a deux options sur la table: les rondes en milieu de semaine jusqu’en juillet, si l’urgence continue, ou les éliminatoires et les différends disputés directement avec le classement actuel. Il est clair que tous ces pourparlers laissent le temps qu’ils trouvent, si l’urgence de Covid-19 n’est pas résolue d’ici mai, tout deviendra beaucoup plus compliqué. “

SANTÉ ET FAMILLES D’ABORD puis FOOTBALL

Dernier commentaire avec un souhait: «Je crois que nous allons faire face à un double problème, le premier concerne clairement le virus puis le second les conséquences économiques du virus sur les citoyens et les entreprises. Aujourd’hui, je mets au défi quiconque de trouver des sponsors, les présidents sont en grande difficulté, aussi n’oublions pas que beaucoup se sont arrêtés en février et donc je n’ose imaginer comment les familles de ces personnes peuvent être maintenant. – conclut Stiletti – Avant que le football ne vienne en santé, le football est quelque chose de beau qui nous attrape, je pense à la saison en cours à Palma Campania où nous sommes de retour pour concourir pour de grands buts. Ces dernières années entre Portici, Afragola et Palma, je ne peux vraiment pas me plaindre, je suis content des résultats obtenus et cette année aussi j’ai trouvé un cadre spectaculaire, avec des gens respectables et des fans merveilleux, nous espérons tous terminer la saison de la meilleure façon car cela signifiera que nous aurons surmonter cette urgence “.