Palmese-San Tommaso 2-3, irpini avec photo finish. Cucciniello: “Victoire vitale. Mais maintenant …”

PALMI (RC). Retour fou pour le San Tommaso Calcio le vingt-quatrième jour du championnat de Série D groupe I, l’Irpinia sous deux filets au “G. Lopresti »contre les calabrais de la Palmese 1912 ils ont renversé le résultat du match avec une seconde mi-temps au-dessus.

L’ANALYSE DU RÉALISATEUR

Les trois points en territoire calabrais permettent à l’équipe du président Cucciniello d’abandonner l’avant-dernière position, qui vaut la relégation directe, et maintenant les prochains affrontements directs pour le salut prennent une valeur complètement différente. A la fin de la course, le directeur général de San Tommaso, Annino Cucciniello, analyse les performances de l’équipe: «Nous avons bien commencé le match, nous méritions également l’avantage mais nous nous sommes retrouvés sous deux buts. – souligne l’Irpini diggì – Nous étions bons à ne pas nous démoraliser, à rester calmes, puis l’objectif des deux à la fin de la première mi-temps était fondamental. En seconde période, nous avons écrasé les Palmes dans leur propre moitié et avons touché le pair à plusieurs reprises, je pense qu’au final la victoire est méritée et nous donne le moral pour le salut en cours “.

ENTRE LE PLAYOUT ET LES PROCHAINES COURSES

Passons maintenant aux prochains engagements: «Nous n’avons pas à regarder le classement, essayons de faire autant de points que possible puis au final nous tirerons des conclusions. Bien sûr, nous essaierons d’atteindre la meilleure position possible dans une perspective de playout, de jouer à domicile. L’équipe croit en la société, tout comme la société y croit, pour nous le D est un tournoi compliqué à tous points de vue mais nous nous battrons pour réaliser notre rêve. Prochaines courses? Nous allons défier Castrovillari et Raguse à domicile, deux matchs directs très importants que nous voulons gagner ».