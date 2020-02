Palmese-Sant’Agnello 2-2, égalité et polémique pour les Rossoneri à la Comunale

PALMA CAMPANIE (NA). Les dirigeants arrêteront également Palmese 1914, les Rossoneri pour le 24e tour de la groupe B d’excellence Campanie ils ont défié la Comunale Sant’Agnello. Après une première mi-temps clôturée sur deux à zéro, dans la seconde moitié viennent les réseaux des deux invités, au milieu de la controverse des hôtes pour certaines décisions d’arbitrage discutables.

UN-DEUX ROSSONERO

La première chance du match est la marque Rossoneri, à 17 ‘Mascolo engage Russo d’un tir à distance. Ils dépassent à peine 60 “et le Palmese prend la tête avec une puissante tête de Romano sur le corner à droite, l’intervention du gardien de but qui intervient maladroitement sur la déviation du joueur de l’AC Milan. La formation entraînée par l’entraîneur Luigi Sanchez contrôle facilement le terrain, qui à 33 ‘trouve le filet de doubler grâce à un jeu personnel par Aracri, contrôle à la limite et après avoir sauté un adversaire, le meneur de jeu tire la croix des poteaux avec un droit de limite. La première mi-temps se termine donc à deux à zéro, un résultat bien mérité et une nette domination.

ÉPISODES CONTROVERSAUX ÉGALEMENT AMERS

Au début de la seconde mi-temps, pour donner à Santanellesi le bon coup de pouce, qui était jusque-là pratiquement nul, un malheureux but de Cibelli a rouvert le combat, le ballon initialement bloqué par le numéro un qui, en se levant, laisse échapper le ballon qui finit dans le filet. Choc psychologique mais le Sant’Agnello peine à créer de vrais ballons de but, Alfano essaie, puis Mascolo lâche le trio, dramatiquement annulé par l’arbitre entre les protestations des Rossoneri. L’attaquant semble partir en position régulière, l’arbitre valide d’abord puis fait confiance à la signalisation de son juge de ligne et décrète l’annulation de la signature. A 75 ‘incroyablement Sant’Agnello arrive au pair, centre repoussé par la défense de Palmese et ballon qui se termine aux pieds de Procida, à droite du bord qui ne laisse aucune issue à Cibelli et qui est égal à deux. Les garçons de Sanchez n’abandonnent pas, malgré le retour subi, au final ils poussent à la recherche du nouvel avantage. A 92 ‘un autre épisode sensationnel, sur un jet de la gauche vient une touche du bras d’un défenseur des Santanellesi, pour l’arbitre tout est régulier, malgré les protestations des Rossoneri.