Pandémie frappe le football | Vital Football

Ce n’est pas seulement la vie qui a été jetée dans le chaos depuis l’explosion du problème du coronavirus et certaines personnes stockant les goûts du papier toilette sans penser à personne d’autre, les événements sportifs prennent certainement un coup de fouet avec des jeux en Europe déjà annulés.

Alors que la plupart des gouvernements de la planète font de leur mieux pour limiter la propagation de la pandémie récemment classée, nous pouvons certainement nous attendre à ce que d’autres événements tombent au bord du chemin et on parle déjà que le Euro 2020 tournoi pourrait être reporté.

C'est un moment intéressant pour ceux qui aiment le flottement et avec le football européen déjà touché et le Manchester City contre le Real Madrid Affrontement en Ligue des champions étant le dernier à être reporté, beaucoup penseront que ce n'est qu'une question de temps avant que le football dans son ensemble ne suive la F1 et l'ATP Tour en étant temporairement annulé en raison des problèmes de propagation.

Pour beaucoup, les implications sportives seront une petite bière par rapport à la perturbation de la vie et des affaires avec les interdictions de voyager, les fermetures et même les écoles en République d’Irlande étant désormais fermées, mais pour ceux qui vivent et respirent le sport d’un week-end, les fans de Aston Villa pourrait bientôt devoir prendre d’autres dispositions, malgré ce que Boris décide de faire ensuite.

Compte tenu de notre position actuelle dans la zone de relégation, les réflexions seront mitigées quant à savoir si une interruption temporaire du calendrier conviendrait réellement à notre objectif ici et donnerait aux joueurs une chance de se reposer davantage et de s’éclaircir la tête face à la bataille à laquelle nous sommes maintenant confrontés.

Alors que nous nous dirigeons vers le choc de ce week-end avec Chelsea à Villa Park, des nouvelles La ville de Leicester avoir trois joueurs sans nom dans l’auto-isolement sera une préoccupation de lui-même en ce moment. Nous savons déjà comment les blessures n’ont pas aidé notre cause cette année, donc selon que ces “ 3 joueurs ” ont été impliqués ou non dans l’affrontement de lundi, il y aura beaucoup de fans qui penseront que ce serait la loi de Sod que nous perdre des joueurs clés comme Jack, si nous avions des problèmes à ce sujet.

Dans l’état actuel des choses, ni la Football Association ni la Premier League n’ont déclaré ce qui se passerait si un club pouvait prouver une infection dans ses rangs, donc si le match se poursuivra comme prévu car cette étape est sujette à débat.

Mais il va y avoir un doute qui nous attend avant chaque match restant pour le moment.