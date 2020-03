Pandev, ma vie a dit à CM / 2: «Mou est fidèle, Delio Rossi le maître. Toute la vérité sur la Lazio. Le secret du triple joueur à l’Inter ‘| Primapagina

– Parlons de Mourinho, ses forces et ses faiblesses. Et encore une fois, en choisissant, qui aimeriez-vous être formé parmi les grands techniciens que vous n’avez jamais eu?

J’ai travaillé avec Mourinho pendant six mois à l’Inter et nous avons tout gagné. C’est une personne sincère, très fidèle, il vous parle beaucoup, il parvient à se connecter à ses joueurs. Il vous dit toujours tout en face, personnellement et devant l’équipe, et pendant cette période avec tant de champions, cette qualité a fait la différence. Au lieu des différents coachs que je n’ai jamais rencontrés, j’aurais aimé Jurgen Klopp. J’aime vraiment la façon dont ses équipes jouent. Mais j’ai eu de la chance, j’avais de grands techniciens, de Delio Rossi à Walter Mazzarri, ils m’ont beaucoup appris. Je voudrais tous les mentionner mais la liste est longue, je ne suis plus un garçon.

– Pour quels footballeurs êtes-vous le plus reconnaissant?

Peut-être que la personne qui m’a le plus fait grandir est M. Delio Rossi, dans les années de la Lazio. J’ai appris beaucoup de choses avec lui.

– Les années Lazio de Lotito, les premiers buts en Ligue des champions, alors que s’est-il passé?

Je suis arrivé lorsque la propriété a changé avec Lotito. Habiller cette chemise était un rêve, suivant le chemin de nombreux champions de ma terre, comme Boksic, Mihajlovic, Stankovic. Monsieur Delio m’a fait confiance, ces saisons ont été irremplaçables. Chaque année, j’ai marqué et aidé, tandis que Lotito renouvelait le contrat avec les autres joueurs, le mien est resté inchangé. Année après année. Je voulais continuer ma carrière dans la Lazio, au lieu de cela nous nous sommes très mal sortis. Je me suis senti taquiné et lorsque le président a finalement proposé le renouvellement, il était tard, notre relation n’était plus la même. Je serai naïf, mais je ne pensais pas que je finirais hors de l’équipe pour avoir demandé le transfert. Avec le recul, je pense que le président a commis une erreur dans la gestion des renouvellements et une autre plus grave par la suite, principalement par fierté. De mauvaises choses se sont produites, dont je ne veux pas me souvenir. Rester en rose pendant ces six mois sans pouvoir m’entraîner en groupe, sans botter le ballon ni dire au revoir à mes coéquipiers, ça m’a beaucoup blessé car les années précédentes j’avais tout donné pour cette chemise. Et je suis vraiment désolé. Au Latium, j’ai eu 5 années merveilleuses, je m’en souviendrai toute ma vie. Que puis-je dire, tout ne se passe pas comme vous l’imaginez. Cette difficulté m’a peut-être rendu plus conscient et plus mature. Même en rose, sans personne pour m’entraîner avec moi, je n’ai jamais cessé de travailler pour maintenir la force et l’endurance, mais ce n’était pas facile.

– Le 22 décembre 2009, une sentence arbitrale vous a donné l’opportunité de retourner jouer. Qu’avez-vous ressenti?

Au moment de la prononciation, je suis devenu fou de joie. Je me suis enfui de la ligue de football, Milan était couvert de neige. Mes procureurs m’ont rejoint. Nous nous sommes embrassés et avons applaudi comme si nous avions gagné une finale. Combien de tension s’est accumulée à l’intérieur, sans eux je me serais effondré. Et grâce à l’avocat Grassani qui m’a défendu, nous avons réussi à prendre le dessus. Je me souviens que le lendemain je suis rentré chez moi pour les vacances de Noël sans connaître mon sort. Quand Carlo m’a appelé, c’était début janvier. Il m’a seulement dit ceci: “Mourinho te veut”. J’avais l’impression d’être de retour à ce jour il y a longtemps, je n’y croyais pas. L’Inter est l’équipe qui m’a amené en Italie et je me sentais endetté. J’avais d’autres propositions, mais je ne voulais qu’Inter.

– Qu’as-tu entendu le premier jour à Pinetina? Et qu’est-ce qui vous passe par la tête si je vous dis triple?

L’équipe était revenue de Dubaï, où elle prenait sa retraite. Je suis arrivé à Pinetina le 3 janvier. Quand Mourinho m’a appelé et m’a expliqué quelques choses, j’ai pensé: je suis rentré chez moi. J’ai senti que je devais faire de mon mieux. Je veux te dire quelque chose. À ce moment, ma condition physique après six mois d’inactivité était de 20% oui et non. Malgré de nombreux efforts pour s’entraîner séparément, seul le rythme de course vous donne les bonnes conditions. Si j’ai fait ce que j’ai fait, pour le meilleur ou pour le pire, c’est uniquement à cause de la tension émotionnelle que j’avais accumulée au cours des mois rose et que Mourinho a pu se transformer en une charge nerveuse et un désir de vengeance. Le corps conserve toujours une énergie cachée pour lui-même. Mourinho a dessiné là-bas, je ne peux pas mieux expliquer comment. On m’a dit que nous aurions fait les aigus, je n’y aurais jamais cru, et à la place nous avons tout gagné. Juste un rêve. Comme je l’ai déjà dit, vous ne savez pas ce que la vie vous apporte.

