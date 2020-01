Paolo Goltz a été présenté comme un tout nouveau booster de gymnastique

Paolo Goltz, 34 ans, signé comme tout nouveau booster de gymnastique et a reconnu que Boca est parti pour essayer d’ajouter des minutes dans un autre club.

“Je ne sais pas si je le prends comme revanche, mais désireux d’avoir plus de minutes que l’année dernière. J’ai préparé du mieux que j’ai pu pour ce que j’ai. L’attente a été difficile, mais j’ai essayé de m’éclaircir et de continuer à m’entraîner de la meilleure façon. J’étais confiant que les choses allaient se passer, des deux côtés ils me l’ont dit. J’ai reçu des appels de nombreux clubs et cela me réconforte, mais le mot que j’avais donné depuis le début pour moi est très important et vaut plus que tout “, a déclaré le défenseur.

Dans le même esprit, le défenseur a admis que l’appel de Diego Maradona Cela a beaucoup influencé sa décision: “Cela a beaucoup à voir avec mon arrivée. Diego est quelqu’un qui a toujours eu de bonnes paroles pour moi et je lui en suis très reconnaissant. Il était l’entraîneur qui m’a emmené dans l’équipe nationale et c’est une reconnaissance mutuelle. Je suis très reconnaissant“.

“J’ai fait un gros câlin à Diego, je viens de le voir. Je suis très heureux de partager avec lui et reconnaissant de m’avoir convoqué et de tout ce qu’il a donné au football“ferma Goltz.