Paolo Hurtado: Konyaspor prévoit de se déconnecter du Pérou, comme indiqué en Turquie nczd Péruviens dans le monde

Mis à jour le 21/01/2020 à 12:48

Votre expérience dans le «Vieux continent» pourrait franchir les dernières étapes. Paolo Hurtado et Konyaspor peuvent emprunter des voies distinctes, selon une publication du portail sportif Anadoluda Bugün Spor en Turquie. L’institution chercherait à se détacher de l’attaquant péruvien pour prendre sa place avec un autre footballeur sur le marché des transferts d’hiver.

Les informations de la source citée indiquent que les blessures seraient les principales raisons pour lesquelles le «Caballito» ne continuerait pas dans le club. En fait, les périodes de para n’ont pas permis à l’extrême de montrer son plein potentiel.

Hurtado il a de nouveau été blessé lors du camp développé à Antalya. Par conséquent, le footballeur de 29 ans n’a pas participé à l’engagement contre Ankaragücü lors du redémarrage de la Super League turque.

La directive “Verdiblancos” travaille sur la séparation de l’attaquant et, selon le même rapport, les “Eagles” prévoient de verser un chiffre au joueur, qui a encore un an et demi de contrat signé.

En revanche, le président de KonyasporSelcuk Aksoy avait déclaré il y a quelques jours que les Turcs n’avaient pas reçu de proposition officielle Paolo Hurtado des États-Unis.

Le portail Anadoluda Bugün Spor informe sur la situation de Paolo Hurtado. (Photo: capture)

Peu de continuité

Paolo Hurtado a ajouté un total de 24 minutes, en trois matchs de la saison de championnat. Le dernier engagement officiel du Péruvien était le 23 décembre dernier contre Trazonspor. Dans ce choc, il n’était que de neuf minutes sur le terrain.

Route européenne

La première aventure du Pérou en Europe a été avec Pacos Ferreira de Portugal. Le passage à travers la boîte portugaise a été interrompu quelques mois, le joueur quittant Peñarol d’Uruguay. De retour dans le «vieux continent», le «Caballito» appartenait à Reading of England, Vitoria Guimaraes et Konyaspor.

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL