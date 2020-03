Paolo Maldini est également positif pour Covid-19

Ce week-end, il a été annoncé que différents personnages liés au football se sont révélés positifs pour le virus Covid-19, qui a désormais gelé tous les sports à travers le monde.

L’Italie est l’un des endroits les plus touchés par cette pandémie et maintenant l’une des plus grandes fissures de ce pays a confirmé qu’elle était testée positive pour Covid-19.

Au cours des dernières heures, il a été révélé que Paulo Dybala était positif pour Covid. Mais, le même jour, Milan a également signalé que Paolo Maldini était également infecté.

Maldini est une légende et pour beaucoup le plus grand joueur italien de tous les temps et aujourd’hui l’AC Milan, le club amoureux de Maldini, a annoncé que le fils de la légende, Daniel Maldini, avait également été testé positif pour le Coronavirus.

Les deux Maldini ont décidé de faire le test et cela s’est avéré positif, ils prendront donc les mesures sanitaires correspondantes pour prendre soin de la santé de l’attaquant et de la légende Rossonera.