Pape Gueye signe pour Watford

WATFORD, ANGLETERRE – 29 FÉVRIER: (LE SOLEIL, LE SOLEIL LE DIMANCHE) Vue générale avant le match de Premier League entre le Watford FC et le Liverpool FC à Vicarage Road le 29 février 2020 à Watford, Royaume-Uni. (Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via .)

Watford a annoncé la signature du milieu de terrain havrais Pape Gueye en pré-contrat. Cela signifie qu’il aura disputé son dernier match pour la promotion, après que la FA française a confirmé l’annulation de la saison.

Signe de Watford Pape Gueye

Accord de cinq ans

Le milieu de terrain central de 21 ans signe un contrat de cinq ans à Vicarage Road. Il deviendra officiellement un joueur de Watford le 1er juillet à l’expiration de son contrat avec le club de Ligue 2. Les Hornets ont confirmé sur leur site Web qu’un pré-contrat avait été «déposé auprès de toutes les autorités compétentes». Gueye, qui a traversé le système au Havre, avait été lié à des joueurs comme Arsenal et l’AC Milan plus tôt cette année. Il a représenté la France aux niveaux U18 et U19.

La saison de Pape Gueye jusqu’à présent

Le milieu de terrain a joué 25 fois avec l’équipe française cette saison, récoltant deux passes décisives. Le Havre était sixième du classement et sa défense n’avait concédé que 25 buts en 28 matchs.

Le jeune est un milieu de terrain talentueux à l’esprit défensif, mais il possède également de nombreuses qualités techniques. Il a joué en tant que milieu de terrain et milieu de terrain central gauche dans un triplé, et il a également joué dans un milieu de terrain deux cette campagne. Défensivement, Gueye a remporté 55,11% de ses duels au sol et 55,32% de ses duels aériens – selon WyScout. Il enregistre en moyenne 5,14 interceptions par 90 minutes, ce qui est le plus élevé du deuxième niveau français.

Gueye combine cette solidité défensive avec une excellente capacité à porter le ballon au milieu du terrain. À 6 pieds 2 pouces, il a un cadre solide qui est difficile à faire tomber le ballon. Le Français complète 1,81 dribble par 90 minutes, avec un taux de réussite de 63,04%.

Le joueur né à Paris cherche à faire avancer le ballon lorsque cela est possible, que ce soit en dribblant ou en passant. Il joue 16,72 passes en avant par match, et seulement trois milieux de terrain en Ligue 2 en moyenne plus de passes dans le dernier tiers que lui.

Bien sûr, Gueye a beaucoup de travail à faire pour reproduire cela à un niveau supérieur. Mais à 21 ans, il a tout le temps de développer son jeu avec les Hornets.

Photo principale

Intégrer à partir de .