Paper Talk: Bergwijn revient net avec un transfert de 30 millions de livres sterling à Tottenham; Chelsea a offert la chance de signer une star de Milan de 27 millions de livres sterling

Date de publication: Lundi 27 janvier 2020 8:24

Steven Berwijn a confirmé qu’il rejoindrait Tottenham cette semaine après avoir expliqué les circonstances de sa sortie, tandis que Chelsea a eu la chance d’obtenir la signature d’une star de l’AC Milan évaluée à 27 millions de livres sterling, selon Paper Talk de lundi.

BERGWIJN CONFIRME QU’IL EST SUR SA VOIE DE SPURS

Tottenham devrait lier la signature de Steven Bergwijn après une offre accrue pour l’ailier acceptée par le PSV Eindhoven.

Reportages dimanche a affirmé que les Spurs avaient convenu d’une redevance avec la tenue hollandaise pour le joueur, mais pas avant que The Sun ait affirmé que l’équipe de Jose Mourinho avait été forcée d’augmenter son acompte initial pour le joueur.

Les Spurs devraient maintenant payer 20 millions de livres sterling pour l’attaquant néerlandais, avec 10 millions de livres supplémentaires en versements, Mourinho étant ravi à la perspective d’atterrir un joueur qu’il avait initialement désigné comme cible alors qu’il était manager à Manchester United.

On pense que Mourinho est un grand fan de la polyvalence de Bergwijn, l’attaquant pouvant jouer à travers les trois premiers et a marqué six buts cette saison.

Bergwijn Dimanche, le PSV n’a pas participé au match nul 1-1 contre le Twente et des rapports ont affirmé que l’ailier plafonné à sept reprises s’était retiré du match afin de se rendre à Londres pour finaliser le transfert.

Cependant, le jeune homme de 22 ans s’est prononcé contre ces affirmations et a également confirmé qu’il avait été autorisé à rejoindre Tottenham avec la bénédiction de son club.

“Bonsoir fans de PSV, on a beaucoup parlé de moi, j’ai tout lu et je suis déçu de la façon dont cela s’est déroulé”, a déclaré Bergwijn sur Instagram.

«Rien de tout cela n’est vrai, je n’ai jamais refusé de jouer pour le PSV et je ne le ferais jamais à l’avenir. Je suis un garçon du club, le PSV est dans mon cœur.

«Les médias tordent toute cette histoire, j’ai appelé l’entraîneur ce matin et j’ai dit que certaines choses se passaient et il a donné sa permission.

«Il m’a ensuite souhaité du succès [at Tottenham], tout s’est bien passé et j’ai tout fait dans le bon sens sans aller dans le dos du PSV. Je vous remercie.’

Bergwijn quitte le PSV après avoir remporté trois titres d’Eredivisie avec le club et devrait signer un contrat de quatre ans et demi à Tottenham.

Pendant ce temps, Mourinho est désireux de déménager pour le milieu de terrain de la Juventus Emre Can et se prépare à offrir plus de 30 millions d’euros pour signer l’ancien homme de Liverpool, selon des informations.

ET LE RESTE

Chelsea a reçu un transfert de Krzysztof Piatek de 27 millions de livres sterling et pourrait affronter Tottenham pour l’attaquant de l’AC Milan (Daily Express)

Tottenham aurait créé une liste restreinte de quatre personnes, dont Timo Werner comme option de remplacement pour Willian Jose, car les négociations avec la Real Sociedad s’avèrent difficiles (Daily Express)

L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a été approché par le Paris Saint-Allemand pour un éventuel transfert vers les champions de Ligue 1 en remplacement de l’attaquant sortant Edinson Cavani (Daily Express)

Manchester United offrira à Logan Pye, le milieu de terrain anglais défensif de 16 ans de Sunderland, un contrat de cinq ans après avoir été lié à Arsenal (The Sun)

Rafa Benitez est ciblé pour faire un retour sensationnel en tant que manager de Newcastle (The Sun)

Le rachat de 340 millions de livres sterling proposé par Newcastle serait «à 90% certain» après qu’une société écran créée par Amanda Stavely a été enregistrée pour faciliter l’accord (The Sun)

Manchester United refuse de baisser son prix demandé de 25 millions de livres sterling pour Chris Smalling malgré un appel de Roma (The Sun)

Arsenal est prêt à rejoindre Everton dans la bataille pour signer James Rodriguez du Real Madrid, selon des informations (Le soleil)

Charlton pourrait être prêt à signer Florentin, le frère de Paul Pogba, dans un swoop sensationnel alors que les Addicks cherchent à renforcer leur équipe (The Sun)

Sheffield United a eu une offre pour le milieu de terrain norvégien Sander Berge rejeté par Genk, avec West Ham également intéressé par le joueur de 21 ans, qui a également été lié à Liverpool et Man Utd (Daily Mail)

Le défenseur d’Arsenal, Shkodran Mustafi, était lié au départ de l’équipe de Londres cet été, mais le patron des Gunners, Mikel Arteta, pense qu’il peut changer la carrière de l’international allemand au club (Daily Telegraph)

Ronaldinho a incité son compatriote Gabriel Martinelli à devenir l’un des meilleurs joueurs du monde (Daily Mirror)

Leicester aurait fait une offre pour le milieu de terrain de Brest Ibrahima Diallo (Daily Mirror)

Lyon s’approche de la cible d’Arsenal Bruno Guimaraes du côté brésilien Athletico Paranaense (Daily Mirror)

Liverpool est prêt à sanctionner le départ de Nathaniel Clyne pour Bournemouth la semaine prochaine, selon plusieurs sources (Daily Mirror)

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Emre Can à la Juventus pourrait se terminer avec un déménagement au Borussia Dortmund (Daily Mirror)

Le Celtic a débattu que Monaco a fait une approche pour Odsonne Edouard (The Scottish Sun)

Bristol City a giflé un panneau d’interdiction de vente sur la cible celtique Niclas Eliasson (Daily Record)