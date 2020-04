Paper Talk: Everton poursuit Bale et Ramsey dans le cadre d’une folie scandaleuse de six hommes; Liverpool prend une grande décision Jadon Sancho

Date de publication: Mercredi 1er avril 2020 8:18

Everton chasserait Gareth Bale et Aaron Ramsey alors qu’ils se préparent à dépenser massivement cet été, tandis que Liverpool a pris une décision sur Jadon Sancho, selon les potins du journal de mercredi.

POISSON D’AVRIL? EVERTON «CHASE OFFRES POUR BALE ET RAMSEY»

1er avril: notoirement le pire jour pour la spéculation sur le transfert dans les journaux, car il est plus difficile que jamais de dire des faits à partir de la fiction.

Nous commencerons par The Sun, qui a bondi de 90 minutes en affirmant que les Toffees complotent six ou sept signatures de grands noms cet été afin de faire des hommes de Carlo Ancelotti de nouveau les quatre premiers et une force dans le jeu anglais.

Selon le rapport, les stars du Pays de Galles Gareth Bale et Aaron Ramsey, qui sont actuellement en train de vivre un style de vie luxueux avec le Real Madrid et la Juventus, figurent en tête de leur liste de courses.

Il a affirmé que l’ambitieux propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, voulait «sauver» le duo de leur situation chez les géants de l’euro, où il est estimé que les deux cherchent des sorties après avoir été frustrés par leur manque d’action cette saison. Le couple jouit d’une bonne chimie sur la scène internationale avec le Pays de Galles et il est rapporté que Moshiri veut un morceau de cela dans la moitié bleue du Merseyside.

Cependant, ils affirment que même si les salaires pourraient s’avérer un point de friction pour les deux joueurs, en particulier Bale, Everton explore des moyens de les amener à Goodison Park. Et on prétend qu’ils pourraient financer un accord pour Bale si le Real lui permettait de partir en prêt et sans frais de transfert.

La situation de Bale au Bernabeu est allée de mal en pis sous Zinedine Zidane et ce rapport la semaine dernière était catégorique, une sortie était sur les cartes – que ce soit avec Everton, cela semble être un tronçon.

C’est un cas similaire pour la star de la Juventus Ramsey avec son salaire qui sera probablement une pierre d’achoppement, ayant rejoint l’été dernier un contrat fou de 400 000 £ par semaine d’Arsenal.

Le milieu de terrain a récemment été lié à un déménagement à Manchester United dans le cadre de leurs tentatives pour attirer Paul Pogba à Turin. Et un déménagement à Old Trafford est plus plausible, étant donné la lutte de Ramsey pour assurer un football régulier sous Maurizio Sarri.

Cependant, le rapport – que ce soit une farce du poisson d’avril ou non – est catégorique: Everton est prêt à devenir de gros dépensiers sur le marché des transferts alors que Moshiri cherche à transformer les caramels en force une fois de plus dans le jeu. Les autres «quatre grands noms» qu’ils poursuivent ne sont pas mentionnés, bien qu’Everton ait été lié à L’attaquant lillois Jonathan Ikone et Le meneur de jeu de Santos Yeferson Soteldo dans les derniers jours.

ET PLUS DE GOSSIP

Liverpool s’est retiré de la course pour signer Jadon Sancho – laissant Manchester United et Chelsea comme les deux clubs de Premier League intéressés par la star anglaise (Daily Mirror)

Liverpool a fixé son prix demandé pour Xherdan Shaqiri avec Roma de retour dans la chasse pour signer le meneur de jeu suisse (Daily Mirror)

Le Borussia Dortmund veut battre Manchester United à la signature de la star de Birmingham, Jude Bellingham, âgé de 16 ans, avec le joueur désireux de reproduire le succès de Jadon Sancho en Bundesliga (Daily Mail)

Les représentants de Raheem Sterling ont refusé d’exclure un retour à Liverpool après avoir récemment reconnu son admiration pour l’équipe de Jurgen Klopp (Courrier quotidien)

Les clubs de Premier League espèrent que les chefs de la ligue feront un appel décisif sur les plans de réduction des salaires lors d’une conférence téléphonique prévue cette semaine (Daily Mail)

Les footballeurs professionnels en Angleterre risquent de ne pas être assurés si leur carrière prend fin en raison d’un coronavirus (Daily Mail)

Manchester United prépare une offre pour le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt avec le milieu de terrain français Paul Pogba prêt à quitter Old Trafford et à aller dans l’autre sens (Daily Star)

Manchester United pourrait encore se retrouver avec Alexis Sanchez après que l’Inter Milan ait décidé de le renvoyer à la fin de son prêt d’un an (The Sun)

L’ancien domicile de l’ancien défenseur de Chelsea et d’Arsenal, Ashley Cole, a été attaqué par un gang de voleurs masqués avec des bijoux de grande valeur volés (The Sun)

Manchester City a mis en colère ses supporters en facturant aux détenteurs d’abonnements pour les matchs malgré l’incertitude persistante sur les matchs (The Times)