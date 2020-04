Paper Talk: Liverpool déçu alors que ses rivaux prennent la tête de la course pour la star de Chelsea; Newcastle liée à quatre offres incroyables

Date de publication: Lundi 27 avril 2020 8:15

Arsenal devrait préparer Liverpool à la signature d’une star indépendante de Chelsea cet été, tandis que Newcastle a été liée à quatre signatures de transfert massives, selon les ragots de transfert dans les journaux de lundi.

WILLIAN EST LE PLUS PROBABLE POUR SE JOINDRE À ARSENAL CET ÉTÉ

Arsenal aurait devancé Liverpool dans la course pour signer l’ailier de Chelsea Willian en transfert gratuit cet été.

L’ailier brésilien a rejoint les Blues dans un échange de 30 millions de livres d’Anzhi Makhachkala à l’été 2013 et a été un grand succès au cours de ses sept saisons à Stamford Bridge.

Cependant, son contrat devant expirer le 30 juin, Chelsea semble perdre le joueur gratuitement et il avait été fortement lié aux déménagements à Tottenham, à la Juventus et aux prétendants à long terme de Barcelone.

Cependant, la semaine dernière, il a été affirmé que Liverpool avait eu des discussions avancées avec Willian et lui avait offert un salaire important pour déménager à Anfield.

Mais avec Willian désireux de rester à Londres et sa famille installée dans la région, il préférerait un déménagement à travers la capitale – et en tant que tel, ESPN (via le Daily Mirror) estime qu’Arsenal est désormais aux commandes.

Le journaliste Jorge Nicola a déclaré: “Arsenal est un peu en avance aujourd’hui, mais tout est encore ouvert.”

Avec les finances plaçant quelque chose sur les gros canons de la Premier League, la chance de faire atterrir le joueur de 31 ans Willian semble une option extrêmement attrayante compte tenu de sa qualité, de son âge et de son expérience.

Et la volonté d’Arsenal de remettre à la star brésilienne un «contrat pluriannuel» (selon le Daily Mail) place le côté de Mikel Arteta très bien aux commandes, malgré les affirmations selon lesquelles ses entretiens avec Liverpool se sont bien déroulés et un déménagement vers Jurgen Klopp attirent fortement du point de vue du football.

ET PLUS DE GOSSIP

Newcastle devrait entrer dans la course dominée par la Premier League pour l’attaquant de Barcelone Philippe Coutinho (Daily Star)

Newcastle a entamé des pourparlers avec Naples sur le défenseur Kalidou Koulibaly et souhaite également signer l’attaquant du PSG Edinson Cavani et l’attaquant du Real Betis Nabil Fekir (Daily Express)

Liverpool ferme sur un coup de pouce financier improbable car la Juventus veut signer Luis Alberto, sur lequel le club Anfield a inclus des frais de vente de 30% lorsqu’ils l’ont vendu à la Lazio en 2016 (Daily Express)

Chelsea a subi un revers dans sa poursuite du gardien de l’Ajax Andre Onana parce que l’international camerounais de 24 ans devrait revenir à Barcelone (Daily Express)

Les clubs peuvent être autorisés à effectuer cinq remplacements pendant les matchs si la saison de Premier League peut reprendre pour éviter l’épuisement des joueurs (The Sun)

Roy Hodgson a déclaré à des amis qu’il ne s’attend pas à être autorisé à assister à des entraînements ou à des matchs à Crystal Palace lorsque la Premier League reviendra, car des restrictions plus strictes resteront en place pendant plus de 70 ans (The Sun)

Manchester City souhaite renforcer sa profondeur défensive en signant le demi-centre de la Juventus Leonardo Bonucci (The Sun)

Chelsea a failli signer Neymar trois ans avant de quitter Santos pour Barcelone, selon l’un des anciens agents de la star du PSG (The Sun)

Ole Gunnar Solskjaer pourrait être contraint à un dégagement majeur pour augmenter son transfert de fin de saison (The Sun)

Alan Pardew veut rester en tant que patron de l’équipe néerlandaise Den Haag (The Sun)

Everton pourrait forcer Moise Kean à présenter des excuses publiques, en plus d’une amende probable de 100 000 £, pour violation des règles de verrouillage (Le gardien)

Mohamed Salah a dû modifier son régime d’entraînement en raison du début du Ramadan et s’est mis à l’épreuve au petit matin (Daily Mirror)

Bukayo Saka a laissé les fans d’Arsenal se gratter la tête en publiant une vidéo cryptée sur les réseaux sociaux alors que le Borussia Dortmund planifie une décision pour l’arrière gauche (Daily Mirror)

Les joueurs hors contrat sont sur une trajectoire de collision avec les clubs EFL sur les plans de leur demander de jouer jusqu’en juillet sans paiement supplémentaire (Daily Mail)

Arsenal a pris contact avec le Real Madrid concernant le défenseur central Eder Militao, selon des informations en Espagne (Daily Mail)

Wilfried Ndidi s’est éloigné d’un éventuel éloignement de Leicester City en admettant qu’il n’a aucune raison de quitter le club (Daily Mail)

Watford a rejoint le combat pour signer l’arrière latéral Kwadwo Asamoah qui n’est plus en faveur de l’Inter Milan (Daily Mail)

L’AC Milan veut que l’attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, remplace à long terme Zlatan Ibrahimovic (Daily Mail)

Le Bayern Munich se prépare à arracher un autre enfant celtique – avec Barry Hepburn en route pour l’Allemagne (The Scottish Sun)