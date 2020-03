Paper Talk: Man Utd recule alors qu’un nouveau rival émerge pour le remplacement préféré de Pogba; Chelsea poursuit la légende allemande

Manchester United affrontera un nouveau rival à la poursuite de Donny van de Beek, Chelsea veut que Manuel Neuer et Barcelone s’intéressent à un homme des Spurs, tous dans les journaux.

JUVE S’INSTALLE POUR VAN DE BEEK

La Juventus a détourné son attention de Paul Pogba, selon un rapport en Italie.

Calciomercato.it rapporte que la Juve envisage sérieusement des alternatives à Pogba cet été et que l’une d’entre elles serait la cible de Man Utd, Donny van de Beek.

Le milieu de terrain toutes actions a pris de l’importance la saison dernière alors que l’Ajax atteignait les demi-finales de la Ligue des champions avec Van de Beek marquant 17 buts, tout en fournissant 13 passes décisives en 57 apparitions toutes compétitions confondues.

Contrairement à certaines autres stars de l’Ajax, le joueur de 22 ans, qui est également une cible pour le Real Madrid, est resté sur place.

Cependant, il pourrait être en mouvement cet été avec la Juve le regardant sérieusement comme une alternative à Pogba. “Le rêve du chef de la Juve, Fabio Paratici,” le rêve reste de ramener Paul Pogba chez lui “, mais cela pourrait être très difficile en raison de son prix à United.

On pense que United voudrait vendre Pogba cet été, mais ils ne le laisseront pas aller à bon marché et on pense qu’il envisagera de lui offrir un nouvel accord pour maintenir sa valeur.

Le métro via Marca a indiqué que Manchester United souhaitait signer Van de Beek, qui est sous contrat à Ajax jusqu’en 2022 et évalué à environ 50 millions de livres sterling.

United est toujours à la recherche d’un autre milieu de terrain central et Van de Beek a été en forme pour l’Ajax cette fois-ci, marquant 10 buts et réussissant 11 passes décisives en 37 apparitions.

Mais l’intérêt de la Juve n’est pas une bonne nouvelle pour United. Comme l’a rapporté le journaliste de Rai Sport Paolo Paganini via Calciomercato.it, les Bianconeri ont «intensifié leurs contacts avec le club néerlandais de van de Beek».

ET LE RESTE

Alexis Sanchez sera de retour à Manchester United cet été (Calciomercato)

Kevin de Bruyne envisage ses options de quitter Manchester City pour le Real Madrid (Sport / Foot)

Chelsea est intéressé par la signature du gardien du Bayern Munich Manuel Neuer (Bild)

David Alaba devrait quitter le Bayern Munich cet été (Sky en Allemagne)

Le manager de Tottenham Hotspur Jose Mourinho veut signer le défenseur de l’Inter Milan Diego Godin (Mirror)

L’attaquant de la Lazio Ciro Immobile pourrait finir par rester au club italien après tout (Calciomercato)

Liverpool surveille les progrès de la star de Valence Ferran Torres (Mirror)

Arsenal souhaite essayer de recruter le milieu de terrain de Valence Carlos Soler, (Sky Sports)

L’avenir du gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma est encore incertain avec Chelsea intéressé par l’italien (Calciomercato)

Barcelone suit la progression du record de Tottenham en signant Tanguy Ndombele après une première saison difficile (Mirror)

Jurgen Klopp fera face à une catastrophe de sélection la saison prochaine avec Mohamed Salah potentiellement absent pour une période pouvant aller jusqu’à quatre mois aux Jeux olympiques et à la Coupe d’Afrique des Nations, si le premier devait être reporté au printemps 2021 (The Sun)

Oumar Niasse d’Everton a été arrêté par la police pour avoir désobéi au verrouillage du coronavirus (The Sun)

Cet été, Manchester City se verra offrir David Alaba comme poids pour Leroy Sane par le Bayern Munich (The Sun)

Ed Woodward dit que Manchester United surveille de près la situation des coronavirus alors que les événements sportifs continuent d’être touchés (The Sun)

Liverpool pourrait devoir retarder l’expansion d’Anfield en raison de l’épidémie de coronavirus (Daily Star)

West Brom veut faire du prêt du milieu de terrain croate de 24 ans, Filip Kronvinovic, un contrat permanent s’il remporte une promotion en Premier League. (Courrier)

Tottenham a entamé des discussions préliminaires avec le milieu de terrain anglais adolescent Oliver Skipp, 19 ans, sur un nouvel accord à long terme. (Football Insider)

Chelsea, le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich ont tous regardé le milieu de terrain international de l’Espagne, Nico Melamed, âgé de 18 ans, qui dispose d’une clause de libération de 7,3 millions de livres sterling. (Gianluca Di Marzio)

West Ham, Sporting Lisbon et Anderlecht font partie des clubs qui surveillent le gardien de but allemand de Liverpool, Loris Karius, 26 ans, prêté à Besiktas et disponible pour 4,5 millions de livres sterling à la fin de la saison. (Voetbal24)

Le Real Madrid souhaite signer la sensation adolescente Erling Braut Haaland, 19 ans, du Borussia Dortmund cet été. L’attaquant norvégien n’a rejoint la Bundesliga que l’été et dispose d’une clause de libération de 50 millions de livres sterling. (La norme)

Les clubs d’EFL ont été informés que le football ne reviendrait pas le 30 avril avec une nouvelle date qui sera annoncée la semaine prochaine au milieu de la crise des coronavirus. (Courrier)

Le prêteur de Manchester United Odion Ighalo, 30 ans, s’est vu proposer une prolongation de contrat de deux ans d’une valeur de plus de 400 000 £ par semaine par le club parent Shanghai Shenhua. (Sky Sports)

Manchester United cherche à prolonger le contrat du milieu de terrain Paul Pogba, 27 ans, mais cela «mettrait en colère» le vainqueur de la Coupe du monde de France. (COMME)

Everton est l’un des quatre clubs à avoir fait une offre pour le défenseur brésilien de Lille Gabriel, 23 ans, qui coûterait environ 30 millions de livres sterling. (Sky Sports)