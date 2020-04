Papers: Barcelone déclare Arthur «intouchable»

On s’attend à ce que Barcelone soit de nouveau occupée sur le marché des transferts d’été, mais le joueur qui ne semble aller nulle part est le milieu de terrain Arthur.

Le Brésilien est éclaboussé partout en première page de Sport jeudi avec le titre “Intouchable” et un rapport que le club le considère comme non transférable.

Il n’y a pas trop de joueurs que Barcelone ne veut pas vendre cet été, semble-t-il, mais Arthur a rejoint Lionel Messi et Frenkie de Jong sur cette liste.

Le milieu de terrain a connu une saison un peu étrange en 2019-2020, il n’a commencé que 12 matchs de Liga en raison d’une blessure (ou autre chose selon ce que vous croyez).

Pourtant, malgré ce sport, le club mise sur lui pour l’avenir. Ils réalisent que l’âge est de son côté et qu’il peut continuer à se développer au Camp Nou.

On dit également qu’Arthur est complètement heureux au Barca, sait qu’il est bien adapté au club et qu’il est le meilleur endroit pour s’adapter et s’améliorer en tant que joueur.